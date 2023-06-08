Фото ⟩ Девушки игроков сборной Латвии по хоккею - кто они?

Вот уже три года в жизни защитника сборной Латвии по хоккею Янис Якса царит любовь. "Пока все в Латвии празднуют заслуженную победу наших ребят, я радуюсь и улыбаюсь тому, что ты есть в моей жизни. Это невероятное чувство гордости!" - призналась его любимая жена Анастасия после победы над США. "Твоя решимость и сила воли не перестают поражать меня каждый день. Спасибо тебе за то, что ты вдохновляешь меня, за то, что ты рядом со мной, и за то, что мы вместе пережили все это", - сказала девушка Якса во время чемпионата. "Я очень тебя люблю", - ответил он.