Фото ⟩ Девушки игроков сборной Латвии по хоккею - кто они?

Бронзовые медали на чемпионате мира сделали латвийских хоккеистов самыми желанными мужчинами в стране, пишет издание Privātā Dzīve. Правда, сердца многих спортсменов уже заняты. Журнал рассказывает, кто они - девушки, вдохновляющие наших спортсменов на победу.
- Рихард Букартс и Рамона Буртниеце
Избранницей 27-летнего Букартcа стала модель Рамона Буртниеце, которая страше его на 13 лет.
В свое время девушка встречалась с миллионером Гунтисом Рависом, председателем правления строительной компании Skonto Group. Их отношения продлились десять лет, за это время у пары родился сын.
До победы в чемпионате мира Рамона и Рихард не афишировали свои отношения, но к концу чемпионата они уже ничего не скрывали.
Вернувшись в Ригу, пара не избегала внимания. В начале встречи хоккеистов у памятника Свободы Рамона стояла у ограждения с болельщиками, но Ричард быстро забрал ее к себе на сцену.
- Кристиан Рубинс и Саманта Сауле
Саманта была в рядах зрителей в Тампере, где она наблюдала за тем, ка Кристиан нанес решающий удар по воротам, изменивший историю латвийского хоккея. "Моя гордость!" - кричала девушка Рубинсу. В тот день многие телезрители были тронуты тем, как Кристиан и Саманта жестикулировали, разговаривая через стеклянный барьер.
У Саманты есть свой салон красоты, она сама себя называет экспертом по бровям и уходу за собой. Также у девушки свой бренд косметики, и она является автором книги, адресованной мастерам-бровистам.
- Увис Янис Балинскиc и Иева Элизабете Киле
"Ты мое солнце, моя луна и все мои звезды", - публично признается в любви Балинскису Иева Элизабете. "Влюбиться легко, но продолжать жить в любви - это нечто особенное", - сказала она на их семилетней годовщине несколько месяцев назад.
У Иевы Элизабете имеется степень бакалавра в области дизайна интерьера, и она с удовольствием занимается различными дизайнерскими проектами. "Все изделия из бумаги согревают мое сердце. Приглашения, поздравительные открытки, плакаты, визитки - я могу сделать их все", - говорит она.
- Янис Якс и Анастасия Кондратьева
Вот уже три года в жизни защитника сборной Латвии по хоккею Янис Якса царит любовь. "Пока все в Латвии празднуют заслуженную победу наших ребят, я радуюсь и улыбаюсь тому, что ты есть в моей жизни. Это невероятное чувство гордости!" - призналась его любимая жена Анастасия после победы над США. "Твоя решимость и сила воли не перестают поражать меня каждый день. Спасибо тебе за то, что ты вдохновляешь меня, за то, что ты рядом со мной, и за то, что мы вместе пережили все это", - сказала девушка Якса во время чемпионата. "Я очень тебя люблю", - ответил он.
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