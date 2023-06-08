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Фото ⟩ Девушки игроков сборной Латвии по хоккею - кто они?

rus.tvnet.lv
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Бронзовые медали на чемпионате мира сделали латвийских хоккеистов самыми желанными мужчинами в стране, пишет издание Privātā Dzīve. Правда, сердца многих спортсменов уже заняты. Журнал рассказывает, кто они - девушки, вдохновляющие наших спортсменов на победу. 

  • Рихард Букартс и Рамона Буртниеце

Избранницей 27-летнего Букартcа стала модель Рамона Буртниеце, которая страше его на 13 лет.

В свое время девушка встречалась с миллионером Гунтисом Рависом, председателем правления строительной компании Skonto Group. Их отношения продлились десять лет, за это время у пары родился сын. 

До победы в чемпионате мира Рамона и Рихард не афишировали свои отношения, но к концу чемпионата они уже ничего не скрывали.

Вернувшись в Ригу, пара не избегала внимания. В начале встречи хоккеистов у памятника Свободы Рамона стояла у ограждения с болельщиками, но Ричард быстро забрал ее к себе на сцену.

  • Кристиан Рубинс и Саманта Сауле 

Саманта была в рядах зрителей в Тампере, где она наблюдала за тем, ка Кристиан нанес решающий удар по воротам, изменивший историю латвийского хоккея. "Моя гордость!" - кричала девушка Рубинсу. В тот день многие телезрители были тронуты тем, как Кристиан и Саманта жестикулировали, разговаривая через стеклянный барьер.

У Саманты есть свой салон красоты, она сама себя называет экспертом по бровям и уходу за собой. Также у девушки свой бренд косметики, и она является автором книги, адресованной мастерам-бровистам.

  • Увис Янис Балинскиc и Иева Элизабете Киле

"Ты мое солнце, моя луна и все мои звезды", - публично признается в любви Балинскису Иева Элизабете. "Влюбиться легко, но продолжать жить в любви - это нечто особенное", - сказала она на их семилетней годовщине несколько месяцев назад.

У Иевы Элизабете имеется степень бакалавра в области дизайна интерьера, и она с удовольствием занимается различными дизайнерскими проектами. "Все изделия из бумаги согревают мое сердце. Приглашения, поздравительные открытки, плакаты, визитки - я могу сделать их все", - говорит она.

  • Янис Якс и Анастасия Кондратьева

Вот уже три года в жизни защитника сборной Латвии по хоккею Янис Якса царит любовь. "Пока все в Латвии празднуют заслуженную победу наших ребят, я радуюсь и улыбаюсь тому, что ты есть в моей жизни. Это невероятное чувство гордости!" - призналась его любимая жена Анастасия после победы над США. "Твоя решимость и сила воли не перестают поражать меня каждый день. Спасибо тебе за то, что ты вдохновляешь меня, за то, что ты рядом со мной, и за то, что мы вместе пережили все это", - сказала девушка Якса во время чемпионата. "Я очень тебя люблю", - ответил он.

 
 

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