В сборную Латвии по футболу вызваны 4 дебютанта

В списке кандидатов оказалось сразу четыре дебютанта - Марко Регжа, Денис Мельник, Дмитрий Зеленков и Янис Бекс. Среди 25 кандидатов есть также три футболиста, которые ранее принимали участие в тренировках сборной, но на поле не выходили.

16 июня на рижском стадионе "Сконто" сборная Латвии сыграет матч против Турции, а 19 июня - на выезде против Армении. Латвия начала отборочный цикл с поражения от Уэльса (0:1).

Список кандидатов в сборную :

Вратари: Роберт Озолс ("Ауда"), Нилс Томс Пуриньш ("Рига"), Янис Бекс ("Метта").

Защитники: Роберт Савалниекс, Марцис Ошс, Элвис Стуглис, Владислав Сорокин (все - RFS), Райвис Юрковскис, Антоний Черномордый (оба - "Рига"), Даниэль Балодис, Максим Тонишев (оба - "Валмиера").

Полузащитники: Дмитрий Зеленков, Янис Икауниекс (оба - RFS), Давис Икауниекс ("Яблонец", Чехия), Андрей Цыганик ("Видзев", Польша), Алвис Яунземс ("Валмиера"), Эдуард Эмсис ("Эгнатия", Албания), Кристерс Тоберс ("Лехия", Польша), Алексей Савельев, Денис Мельник (оба - "Ауда"), Эдуард Дашкевич ("Рига").

Нападающие: Владислав Гутковскис ("Ракув", Польша), Роберт Улдрикис ("Камбуур", Нидерланды), Раймонд Кроллис ("Специя", Италия), Марко Регжа ("Рига").

В данный момент сборная Уэльса с 4 очками занимает первое место в отборочной группе "D" и обходит Хорватию по дополнительным показателям. Турки с тремя баллами занимают третью строчку, а у Армении и Латвии пока нет набранных очков.