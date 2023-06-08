В четверг российские войска обстреляли Херсон во время эвакуации жители, ранены девять человек, сообщили должностные лица Украины.
Россия обстреляла Херсон во время эвакуации, ранены девять человек
Об этом на платформе Telegram сообщил руководитель военной администрации Херсонского округа Александр Прокудин.
"Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города", - написал Прокудин.
Министерство внутренних дел Украины объявило, что не подтвердилась информация о погибших во время стрельбы.
По словам Прокудина, среди раненых есть полицейский, врач и волонтер из Германии. Руководитель службы чрезвычайных ситуаций Сергей Крук сообщил, что ранены и два сапера.
Российская армия обстреляла Херсон во время, когда с территории, затопленной после прорыва плотины Каховской ГЭС, эвакуировались мирные жители, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", - пишет Ермак.
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