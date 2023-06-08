Россия обстреляла Херсон во время эвакуации, ранены девять человек

Об этом на платформе Telegram сообщил руководитель военной администрации Херсонского округа Александр Прокудин.

"Оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города", - написал Прокудин.

Министерство внутренних дел Украины объявило, что не подтвердилась информация о погибших во время стрельбы.

По словам Прокудина, среди раненых есть полицейский, врач и волонтер из Германии. Руководитель службы чрезвычайных ситуаций Сергей Крук сообщил, что ранены и два сапера.

Российская армия обстреляла Херсон во время, когда с территории, затопленной после прорыва плотины Каховской ГЭС, эвакуировались мирные жители, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы", - пишет Ермак.