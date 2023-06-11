"Манчестер Сити" впервые в истории победил в Лиге чемпионов

В финальном матче команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над миланским "Интером". Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник "Манчестер Сити" Родри на 68-й минуте. В оставшееся время "Интер" мог сравнять счёт, но англичан выручила перекладина, а также вратарь Эдерсон, который среагировал на удар в упор в исполнении Ромелу Лукаку.

Отметим, что "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. До этого "Манчестер Сити" никогда не был победителем Лиги чемпионов, один раз команда играла в финале в сезоне 2020/21, когда уступила в решающем матче "Челси". "Интер" брал трофей три раза (1964, 1965, 2010).

Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл - АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов. Гвардиола стал первым тренером в истории, который дважды делал требл. Впервые он сделал это с "Барселоной" в сезоне 2008/09.

"Манчестер Сити" стал шестой английской командой, ставшей победителем Лиги чемпионов. Ранее в главном европейском турнире побеждали "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ноттингем Форест", "Астон Вилла" и "Челси".

Манчестер стал лишь вторым городом, в котором есть две команды-победительницы Лиги чемпионов. Подобное удавалось лишь Милану, где в Лиге чемпионов побеждали "Милан" и "Интер".