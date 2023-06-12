Ким Шиле - медсестра и самая сексуальная фанатка "шмелей"

Знакомьтесь, Ким Шиле - модель нижнего белья и медсестра, которая получила известность в соцсетях как самая красивая фанатка дортмундской "Боруссии".
23-летняя девушка регулярно делится со своими подписчиками фотографиями и видео со стадиона дортмундцев "Сигнал Идуна Парк".
Шиле работает медсестрой. Эту профессию она выбрала, когда в подростковом возрасте сломала руку и решила, что хочет помогать больным людям.
Однажды девушка выложила в своих соцсетях фото из больницы, где работает. Удивительно, но начальству это понравилось, и оно разрешило Ким снимать внутри клиники, делать фото- и видеорепортажи о жизни медицинского персонала.
Но самый большой резонанс вызывают её фотосессии из повседневной жизни. Эффектная блондинка любит позировать в кружевном белье и выбирать образы с глубокими декольте. К слову, за Ким в Instagram следят 500 тысяч читателей.
Помимо футбола девушка играет в гольф, баскетбол, посещает зал для занятий единоборствами и очень любит путешествовать.
Любимцем девушки в составе "Боруссии" является Марко Ройс. Немецкий полузащитник даже подписал поклоннице футболку, оставив автограф на спине блондинки после одного из матчей.
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