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Ким Шиле - медсестра и самая сексуальная фанатка "шмелей"

rus.tvnet.lv
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Знакомьтесь, Ким Шиле - модель нижнего белья и медсестра, которая получила известность в соцсетях как самая красивая фанатка дортмундской "Боруссии".

23-летняя девушка регулярно делится со своими подписчиками фотографиями и видео со стадиона дортмундцев "Сигнал Идуна Парк".

Шиле работает медсестрой. Эту профессию она выбрала, когда в подростковом возрасте сломала руку и решила, что хочет помогать больным людям.

Однажды девушка выложила в своих соцсетях фото из больницы, где работает. Удивительно, но начальству это понравилось, и оно разрешило Ким снимать внутри клиники, делать фото- и видеорепортажи о жизни медицинского персонала.

Но самый большой резонанс вызывают её фотосессии из повседневной жизни. Эффектная блондинка любит позировать в кружевном белье и выбирать образы с глубокими декольте. К слову, за Ким в Instagram следят 500 тысяч читателей.

Помимо футбола девушка играет в гольф, баскетбол, посещает зал для занятий единоборствами и очень любит путешествовать.

Любимцем девушки в составе "Боруссии" является Марко Ройс. Немецкий полузащитник даже подписал поклоннице футболку, оставив автограф на спине блондинки после одного из матчей.

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