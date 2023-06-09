Фото ⟩ Тяжелая авария в Таллинне: столкнулись 5 машин. Ребенок в больнице

Во второй половине дня, 9 июня, возле Таллиннского аэропорта в направлении центра города произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего образовалась пробка, растянувшаяся за пределы города, пишет Rus.Postimees.
По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Nissan совершал правый поворот из аэропорта на Тартускую дорогу, но не убедился в безопасности поворота и врезался в автомобиль BMW, направлявшийся в центр города. Затем произошло столкновение, которое привело к цепной аварии.
Один ребенок с места происшествия был доставлен в больницу для медицинского осмотра. Другие люди в аварии не пострадали.
По данным полиции, движение на месте происшествия по-прежнему затруднено. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
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