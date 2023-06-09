"По-моему, Джокович - это шляпа": украинский тренер по теннису оскорбил Новака

Джокович уже давно является противоречивой фигурой в общественной сфере. Бывший лидер рейтинга ATP впервые подвергся критике в начале 2021 года, когда он не смог принять участие в Australian Open из-за того, что не был привит против Covid-19.

Также его имя часто вспоминают и в политических вопросах. В январе этого года отец Джоковича Срджан произнес фразу "Да здравствуют русские". Он сказал ее после того, как сфотографировался с российскими болельщиками.

Джокович не отреагировал на заявление своего отца публично. В интервью YouTube-каналу TALK Власов сказал не очень лестные слова в адрес знаменитого теннисиста.

"По-моему, Джокович - это шляпа.

Не соглашусь, что он активно участвует в возвращении россиян и белорусов в соревнования. Активного участия он не принимает. По крайней мере публично. Но когда его спрашивают, он говорит, что против дискриминации. Признаю, что он - крутой теннисист, классно играющий чемпион. Но, по-моему, как человек Новак - полное дер*о", - заявил украинский тренер

Тренер также заявил, что, по его мнению, Джокович должен был осудить слова отца, если он действительно был против войны в Украине.

"Отец Джоковича произнес перед камерой слова "Да здравствуют русские", а потом заявил, что это недоразумение. Это не просто поведение обычного человека. Когда ты делаешь что-то подобное, надо иметь мужество взять на себя ответственность за сказанные слова. Сам Новак тоже не решился осудить поступок отца и дистанцироваться от него.

Джокович ни в одном из своих заявлений прямо не осуждал события в Украине. Из этого можно сделать вывод, что он вместе с семьей поддерживает Россию", - возмутился Власов.