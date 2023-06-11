ВИДЕО ⟩ "Рига" потерпела первое поражение в сезоне

18-й тур начался с домашней победы "Валмиеры" над лидером турнирной таблицы "Ригой" - 1:0. Единственный гол на 48-й минуте матча забил Мохамед Виктор Дианье.

Отметим, что это поражение стало для "Риги" первым в текущем сезоне.

Осечкой "Риги" воспользовалась RFS, которая на выезде разгромила "Метту" со счётом 6:0. Голами в составе победителей отметились Андрей Илич, Адам Мархиев, Эмерсон, Каролис Узела и Стефан Панич, оформивший дубль.

Благодаря этой победе RFS сократила отставание от идущей на первом месте "Риги" до одного очка.

Победы добилась также "Лиепая", которая на своём обыграла "Супер Нову" со счётом 2:1. Хозяева открыли счёт уже на 1-й минуте встречи благодаря точному удару Эдуарда Тиденбергса. На 29-й минуте Додо удвоил преимущество лиепайчан, а окончательный счёт на табло на 40-й минуте установил Евгений Минин.

Футболисты "Ауды" и "Даугавпилса" не смогли выявить победителя в очном противостоянии - 1:1. На 5-й минуте счёт в матче открыл Валерий Лизунов, который точно реализовал 11-метровый удар. "Ауде" удалось уйти от поражения на 67-й минуте благодаря голу Алексея Савельева.

В заключительном матче 18-го тура "Тукумс" на своём поле обыграл прямого конкурента "Елгаву" - 2:0. Дублем в этом матче отметился Райвис Киршс.

В 19-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 25-26 июня, "Лиепая" на своём поле сыграет с "Меттой", RFS - с "Валмиерой", "Супер Нова" - с "Аудой", "Елгава" - с "Ригой", а "Даугавпилс" - с "Тукумсом".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv