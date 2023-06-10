9 и 10 июня в Цесисе пройдет традиционный фестиваль общения LAMPA. В рамках мероприятия в субботу в 12:30 на сцене APGAISMO портал TVNET предлагает дискуссию "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?"
Портал TVNET на фестивале общения LAMPA предлагает дискуссию "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?"
Clickbait называют "теневой стороной онлайн-журналистики", цель которого - привлечь внимание читателей, часто вводящими в заблуждение или манипулятивными приемами. Однако латвийскому коммерческому рынку медиа характерно соревнование, которое требует бороться за популярность. Как отличить clickbait от привлекательного заголовка? Как он влияет на доверие к журналистам как к "четвертой власти" в демократических странах? Какое влияние оказывает соревнование рынка медиа на уровень информированности общества и политическую поляризацию? И какова задача СМИ, чтобы способствовать добросовестной и этичной журналистике в Латвии? Ответы на эти и другие вопросы будем искать в ходе дискуссии.
В дискуссии принимают участие:
Байба Лиепиня, председатель правления Латвийской рекламной ассоциации
Анда Рожукалне, омбудсмен общественных электронных СМИ, профессор RSU
Филипп Ластовскис, главный редактор Delfi
Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET
Модератор дискуссии: Элизабете Визгунова-Викмане, журналист TVNET, приглашенный лектор RSU и старший эксперт LU LVI.
Дискуссия пройдет в субботу, 10 июня, с 12:30 до 13:30 на сцене APGAISMO. Следить за трансляцией дискуссии можно будет на портале RUS TVNET и на официальной странице RUS TVNET в Facebook.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!