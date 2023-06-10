Портал TVNET на фестивале общения LAMPA предлагает дискуссию "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?"

Clickbait называют "теневой стороной онлайн-журналистики", цель которого - привлечь внимание читателей, часто вводящими в заблуждение или манипулятивными приемами. Однако латвийскому коммерческому рынку медиа характерно соревнование, которое требует бороться за популярность. Как отличить clickbait от привлекательного заголовка? Как он влияет на доверие к журналистам как к "четвертой власти" в демократических странах? Какое влияние оказывает соревнование рынка медиа на уровень информированности общества и политическую поляризацию? И какова задача СМИ, чтобы способствовать добросовестной и этичной журналистике в Латвии? Ответы на эти и другие вопросы будем искать в ходе дискуссии.