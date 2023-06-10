Британская разведка: ВСУ местами прорвали первую линию российской обороны

По информации аналитиков, на отдельных участках армии Украины удалось добиться значительного прогресса и прорвать первую линию российской обороны. В других районах прогресс Украины был медленнее, сообщает Русская служба ВВС.

В то же время Минобороны Великобритании отмечает, что действия российской стороны нельзя оценить как успешные или неуспешные.

В частности, некоторые подразделения проводят эффективные оборонительные маневры, тогда как другие "покидают свои позиции в некотором беспорядке".

Аналитики отмечают, что военно-воздушные силы Украины были необычно активными над югом Украины, где воздушное пространство для них более безопасно, чем в других частях страны.

"Однако по-прежнему не ясно, были ли эти тактические воздушные удары эффективными", - сообщили эксперты.