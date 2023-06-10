Главное за 10 июня ⟩ Фестиваль LAMPA, мороженое в центре Риги и контрнаступление Украины

В субботу, 10 июня, в Латвии проходили сразу два фестиваля - второй день фестиваля общения LAMPA и первый фестиваль мороженого. В свою очередь, войска Украины, судя по всему, все же начали свое контрнаступление. Об этих и других событиях, читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Новости Латвии:
9 и 10 июня в Цесисе проходит традиционный фестиваль общения LAMPA. В рамках мероприятия в субботу в 12:30 на сцене APGAISMO портал TVNET провел дискуссию "CLICKBAIT: что журналист тебе не рассказывает?"
В субботу, 10 июня, с 12:00 до 21:00 в самом сердце столицы - Верманском саду - проходит первый фестиваль мороженого.
Передача Zebra анализирует, как в жилой зоне в Пурвциемсе, на улице Пуцес, удалось замедлить дорожное движение. Четыре года назад передача уже была в данном месте, за это время установили новые знаки, из-за чего нужно гораздо больше маневрировать, чтобы эту зону проехать.
Министерство земледелия готовит план по закрытию супермаркетов по воскресеньям. Это может стать одним из способов, как остановить рост цен, способствовать конкуренции в рабочие дни и позволить заработать маленьким предприятиям по воскресеньям. Twitter в основном негодует, пишет портал Apollo.
После инцидента с подростками в Гризинькалнсе Ghetto Games усилит охрану, а муниципальная полиция скорректирует свои маршруты патрулирования, сообщает агентство LETA.
В пятницу утром в Саласпилсе, в садовом домике начался пожар. Домик сгорел до фундамента, возможно, из-за солнечных батарей, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что в Украине происходит "контрнаступательные оборонные действия" и что руководство Украинской армии настроено положительно.
За последние двое суток на востоке и юге Украины прошли важные украинские операции, на некоторых участках ВСУ удалось добиться значительного прогресса, говорится в очередном сообщении военной разведки Великобритании.
Корреспондент Би-би-си Пол Адамс рассказывает о ситуации к югу от Запорожья, где украинские войска заметно активизировались и, возможно, перешли в наступление.
Польская теннисистка Ига Свёнтек стала чемпионкой турнира "Ролан Гаррос", обыграв свою соперницу из Чехии - Каролину Мухову. Для Свёнтек это уже третья победа в этом турнире за последние четыре года.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 9 июня, неожиданно сложил с себя полномочия депутата Палаты общин британского парламента на фоне скандала вокруг нелегальных вечеринок во время локдауна, введенного в связи с пандемией Covid-19.
Четыре ребенка, старшему из которых 13 лет, а младшему - 11 месяцев, выжили в джунглях колумбийской Амазонки. Они провели там более 40 суток после того, как самолет, на котором они летели, разбился.
Мужчина, которому из-за его имени "запретили" пользоваться услугами авиакомпании easyJet, утверждает, что по той же причине полиция пришла и к нему домой, сообщает портал Apollo со ссылкой на зарубежные СМИ.
Интересное чтиво:
Да, друзья, именно так - не я или кто-то другой, или даже несколько человек, а весь латвийский народ этого хочет. Полагаю, что у многих уже после заголовка и первого предложения на лбу стали пульсировать вены, а кулаки сжались от ненависти и растерянности. Но - если другие могут регулярно рассказывать о том, чего хочет народ, то могу и я. Тем более у меня для этого есть гораздо лучшая причина.
В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о войне в Украине и решениях Владимира Путина.
В Риге прошел закрытый показ латвийско-украинского фильма "Надія" ("Надежда"). Особый интерес к проекту вызвало то, что видео со съемок в своих целях использовали российские пропагандисты. Съемочная команда и фактчекеры доказали обратное, но многие, кажется, до сих пор больше верят российскому ТВ.
Минувшая неделя на идеологическом фронте российских пропагандистов прошла без сюрпризов. Как и ожидалось, всю неделю обсуждались удары беспилотников по Москве и удары по Белгородской области, особенно по городу Шебекино. Как обычно, прозвучали воинственные угрозы - на сей раз стереть с лица земли Харьков, откуда наносились удары, а также было заявлено, что ударами по российским территориям НАТО готовится к Третьей мировой войне с Россией. Все это дополнялось заявлениями о том, что Россия сможет жить спокойно только тогда, когда Украина как государство прекратит свое существование.
С 6 июня, когда была частично разрушена плотина Каховской ГЭС, Херсон и Херсонскую область затапливает. Эвакуация людей осложнена из-за обстрелов со стороны российских войск. Репортаж DW из Херсона.
В сети гуляют снятые российской стороной ролики из Белгородской области с разбитой бронетехникой и трупами солдат, на которых видны желтые ленты - такие знаки отличия носят бойцы ВСУ и члены так называемых Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР), объявленного в России террористической организацией и запрещенного.
В огромном мире мистических историй, пожалуй, мало случаев столь же загадочных, как исчезновение рейса 513 в Сантьяго. История этого исчезнувшего пассажирского самолета захватила умы бесчисленных конспирологов, любителей авиации и просто любопытных. Из-за отсутствия доказательств и большого количества предположений этот загадочный инцидент продолжает сбивать с толку следователей и будоражить воображение тех, кто ищет ответы.
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