Главное за 10 июня ⟩ Фестиваль LAMPA, мороженое в центре Риги и контрнаступление Украины

За рубежом:

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что в Украине происходит "контрнаступательные оборонные действия" и что руководство Украинской армии настроено положительно.

За последние двое суток на востоке и юге Украины прошли важные украинские операции, на некоторых участках ВСУ удалось добиться значительного прогресса, говорится в очередном сообщении военной разведки Великобритании.

Корреспондент Би-би-си Пол Адамс рассказывает о ситуации к югу от Запорожья, где украинские войска заметно активизировались и, возможно, перешли в наступление.

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала чемпионкой турнира "Ролан Гаррос", обыграв свою соперницу из Чехии - Каролину Мухову. Для Свёнтек это уже третья победа в этом турнире за последние четыре года.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 9 июня, неожиданно сложил с себя полномочия депутата Палаты общин британского парламента на фоне скандала вокруг нелегальных вечеринок во время локдауна, введенного в связи с пандемией Covid-19.

Четыре ребенка, старшему из которых 13 лет, а младшему - 11 месяцев, выжили в джунглях колумбийской Амазонки. Они провели там более 40 суток после того, как самолет, на котором они летели, разбился.

Мужчина, которому из-за его имени "запретили" пользоваться услугами авиакомпании easyJet, утверждает, что по той же причине полиция пришла и к нему домой, сообщает портал Apollo со ссылкой на зарубежные СМИ.

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