За сутки в авариях пострадали 29 человек, пятеро из них - водители электросамокатов

При этом 58 ДТП зарегистрировано в Рижском регионе, 18 - в Земгале, девять - в Видземе, 14 - в Курземе и восемь в Латгале.

В ДТП пострадали трое пешеходов, четверо велосипедистов и пятеро водителей электросамокатов.

Всего за минувшие сутки в сфере дорожного движения принято 385 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 170 в связи с превышением скорости.