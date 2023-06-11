За сутки в авариях пострадали 29 человек, пятеро из них - водители электросамокатов

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 29 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
При этом 58 ДТП зарегистрировано в Рижском регионе, 18 - в Земгале, девять - в Видземе, 14 - в Курземе и восемь в Латгале.
В ДТП пострадали трое пешеходов, четверо велосипедистов и пятеро водителей электросамокатов.
Всего за минувшие сутки в сфере дорожного движения принято 385 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 170 в связи с превышением скорости.
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