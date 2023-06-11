В США опасаются всеобщей мобилизации в России в случае успешного контрнаступления Украины

Некоторые официальные лица в странах Запада опасаются, что в случае успешного украинского контрнаступления президент Владимир Путин будет вынужден объявить в России всеобщую мобилизацию, сообщает со ссылкой на чиновников в США и Евросоюзе издание The New York Times (NYT).
Это может произойти, если Москва допустит ошибку, например, недостаточно укрепит оборону в зоне, где ВСУ нанесут главный удар, указывает американская разведка. Тогла линия фронта в этом районе не будет достаточно защищена, что позволит Киеву нанести разрушительный удар, что является одним из упомянутых NYT возможных сценариев.
В целом Запад сомневается, что вооруженным силам Украины удастся полностью освободить оккупированные территории.
Союзники Киева посчитают успехом контрнаступления возвращение ключевых населенных пунктов или удар, который заставит Москву задуматься о перспективах ведения войны.
Собеседники издания из американских спецслужб считают, что наиболее вероятным сценарием наступления на первом этапе могут стать небольшие победу ВСУ. Например, армия Украины может освободить часть территории Донбасса или выдавить Россию с юго-запада Украины. В свою очередь освобождение Запорожской АЭС важно как со стратегической, так и с символической точки зрения.
Еще одной важной целью летней кампании, которую называют союзники Украины, является перерезание или сужение сухопутного коридора в Крым, по котором российская армия снабжает войска.
В то же время,
если ВСУ не удастся занять ни одного города и линия фронта существенно не изменится, США и ЕС посчитают контрнаступление провальным.
Украина начала контрнаступление в начале июня. Первый этап принес большие успехи, чем ждали в Белом доме, пишет публицист The Washington Post Дэвид Игнациус. По имеющейся в его распоряжении информации, ВСУ 5 июня начали наступление сразу в нескольких районах в южном направлении. Несмотря на заминированные участки, подразделениям армии Украины удалось прорвать российскую оборону и продвинуться вперед на 5-10 километров.
Нынешний темп наступления дает американским чиновникам надежду, что ВСУ сможет достичь Мариуполя и Мелитополя, а также перерезать сухопутный коридор в Крым, указывает The Washington Post.
Вашингтон ждет, что Украина в результате контрнаступления вернет "стратегически важные территории", заявил ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, развитие события на этом фронте значительно повлияет на дальнейшие переговоры.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!