В США опасаются всеобщей мобилизации в России в случае успешного контрнаступления Украины

Это может произойти, если Москва допустит ошибку, например, недостаточно укрепит оборону в зоне, где ВСУ нанесут главный удар, указывает американская разведка. Тогла линия фронта в этом районе не будет достаточно защищена, что позволит Киеву нанести разрушительный удар, что является одним из упомянутых NYT возможных сценариев.

В целом Запад сомневается, что вооруженным силам Украины удастся полностью освободить оккупированные территории.

Союзники Киева посчитают успехом контрнаступления возвращение ключевых населенных пунктов или удар, который заставит Москву задуматься о перспективах ведения войны.

Собеседники издания из американских спецслужб считают, что наиболее вероятным сценарием наступления на первом этапе могут стать небольшие победу ВСУ. Например, армия Украины может освободить часть территории Донбасса или выдавить Россию с юго-запада Украины. В свою очередь освобождение Запорожской АЭС важно как со стратегической, так и с символической точки зрения.