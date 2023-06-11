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Видео ⟩ ВСУ сообщили об освобождении села Благодатное в Донецкой области

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша сообщила об освобождении населенного пункта Благодатное в Донецкой области. Бригада сообщила в Facebook, что во время операции по освобождению "удалось взять в плен российских военных", сообщает Русская служба ВВС.

Бригада опубликовала видео, на котором видно, как украинские военные входят в полуразрушенное здание и устанавливают над ним флаг Украины.

Позднее об освобождении этой территории сообщило и руководство ВСУ.

Благодатное находится около населенного пункта Великая Новоселка недалеко от границы Донецкой и Запорожской областей, где, по данным российских и украинских источников, продолжается наступление вооруженных сил Украины.

Как отмечает "Медуза", ранее близкий к Министерству обороны России Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что, что ВСУ "практически без боя" заняли Благодатное и село Нескучное. По данным канала, военные из самопровозглашенной ДНР отступили, чтобы избежать окружения со стороны вооруженных сил Украины.

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