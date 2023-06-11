Видео ⟩ ВСУ сообщили об освобождении села Благодатное в Донецкой области

Бригада опубликовала видео, на котором видно, как украинские военные входят в полуразрушенное здание и устанавливают над ним флаг Украины.

Позднее об освобождении этой территории сообщило и руководство ВСУ.

Благодатное находится около населенного пункта Великая Новоселка недалеко от границы Донецкой и Запорожской областей, где, по данным российских и украинских источников, продолжается наступление вооруженных сил Украины.

Как отмечает "Медуза", ранее близкий к Министерству обороны России Telegram-канал "Рыбарь" сообщил, что, что ВСУ "практически без боя" заняли Благодатное и село Нескучное. По данным канала, военные из самопровозглашенной ДНР отступили, чтобы избежать окружения со стороны вооруженных сил Украины.

the speed is just impressive. from velyka novosilka blahodatne in three days - implying a southern turn could now threaten the city of #donetsk itself, or they may turn south straight towards #mariupol. https://t.co/NwKKjCaBw2 pic.twitter.com/hzw0OlJKCB — Marcus M. Keupp 📯 // @MMKeupp@mas.to (@MMKeupp) June 11, 2023