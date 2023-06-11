Украина: Россия перебрасывает боеспособные подразделения с Херсонского направления

"По существующей информации, стало известно, что противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты воздушно-десантных войск и 49-й армии", - сообщила Маляр в Telegram.

По словам Маляр, Россия, принимая во внимание потери и ограниченные резервы и понимая, что не сможет ограничить наступление Украины по нескольким направлениям, решила "сузить" возможную географию активных действий ВСУ.

"Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и освободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления", - цитирует ее Русская служба ВВС.

Маляр добавила, что, уничтожив Каховскую ГЭС, российское руководство пытается заставить часть украинской армии заниматься ликвидацией последствий катастрофы и не иметь возможности освободить оккупированные территории на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Напомним, Украина заявляет, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС. Россия, под контролем которой находилась гидроэлектростанция, утверждает, что ее разрушение стало результатом некоей украинской "диверсии", но не приводит каких-либо доказательств.