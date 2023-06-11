Новак Джокович - чемпион "Ролан Гаррос" - первый, кто трижды собрал карьерный "Большой шлем"

Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. Джокович сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Рууда 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк пойнт из 4.

Джокович в 23-й раз стал победителем турнира "Большого шлема". По этому показателю он обошёл испанца Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом в мужском теннисе.

У Новака 10 титулов на Australian Open, семь - на Уимблдоне, по три - на "Ролан Гаррос" и US Open.

Для Джоковича это 94-й трофей в карьере, по этому показателю он сравнялся с Иваном Лендлом. Больше только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Кроме того, 36-летний Джокович - первый теннисист в истории, выигравший все турниры "Большого шлема" три раза.