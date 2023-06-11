Заканчивается первая полностью летняя неделя. О главных новостях воскресенья, 11 июня, можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 11 июня ⟩ Латвия не предоставляет убежище, Шойгу и Пригожин спорят и LAMPA завершилась "прожаркой"
Новости Латвии:
Латвия отказалась рассматривать прошение о предоставлении убежища, поданное режиссером из России Сергеем Щипициным, который не поддерживает войну России против Украины и выразил готовность интегрироваться в латвийское общество, сообщает агентство LETA.
Врачи бьют тревогу по поводу остановленной в Латвии программы по трансплантации печени. Пока Инспекция здравоохранения продолжает оценивает смерть пациента после этой операции, в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня (PSKUS) операции не проходят. И этот поставленный на паузу вопрос уже стоил жизни - недавно умер 28-летний пациент, которого могла спасти только трансплантация, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
В пятницу в Риге на Воздушном мосту столкнулись три машины, вызвав значительную пробку, сообщает программа Degpunktā. Виновник - водитель Volkswagen, депутат Сейма Райвис Дзинтарс (Нацобъединение), который признает, что ошибся.
В мае, когда в Риге проходил чемпионат мира по хоккею, стоянка у "Арена Рига" превратилась в фан-зону. Впрочем, лиепайчанин Вадим еще до большого хоккейного праздника посетил в "Арена Рига" концерт и был оштрафован, сообщает передача Bez tabu.
За рубежом:
Министр обороны России Сергей Шойгу подписал распоряжение, согласно которому всем "добровольческим отрядам", находящимся на фронте в Украине, необходимо до 1 июля заключить контракты с Минобороны, сообщает The Insider со ссылкой на пресс-релиз министерства.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не подпишут договор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министерство обороны ранее поручило всем добровольцам подписать договоры с Министерством до конца июня.
68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша сообщила об освобождении населенного пункта Благодатное в Донецкой области. Бригада сообщила в Facebook, что во время операции по освобождению "удалось взять в плен российских военных", сообщает Русская служба ВВС.
В результате разрушения Каховской ГЭС в Черном море начался процесс опреснения и соленость воды на побережье Одессы в три раза ниже нормы, сообщила в воскресенье Государственная инспекция среды Украины.
После уничтожения Каховской ГЭС в Украине примерно 700 000 человек остались без надлежащего доступа к питьевой воде, заявил в интервью агентству AP координатор международной помощи ООН Мартин Гриффитс.
Некоторые официальные лица в странах Запада опасаются, что в случае успешного украинского контрнаступления президент Владимир Путин будет вынужден объявить в России всеобщую мобилизацию, сообщает со ссылкой на чиновников в США и Евросоюзе издание The New York Times (NYT).
"Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2022/23.
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