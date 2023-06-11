Вс, 11.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Главное за 11 июня ⟩ Латвия не предоставляет убежище, Шойгу и Пригожин спорят и LAMPA завершилась "прожаркой"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Аудитория концерта Светланы Лободы
Аудитория концерта Светланы Лободы Фото: Juris Lisovs / TVNET

Заканчивается первая полностью летняя неделя. О главных новостях воскресенья, 11 июня, можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Латвия отказалась рассматривать прошение о предоставлении убежища, поданное режиссером из России Сергеем Щипициным, который не поддерживает войну России против Украины и выразил готовность интегрироваться в латвийское общество, сообщает агентство LETA.

Врачи бьют тревогу по поводу остановленной в Латвии программы по трансплантации печени. Пока Инспекция здравоохранения продолжает оценивает смерть пациента после этой операции, в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня (PSKUS) операции не проходят. И этот поставленный на паузу вопрос уже стоил жизни - недавно умер 28-летний пациент, которого могла спасти только трансплантация, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

В пятницу в Риге на Воздушном мосту столкнулись три машины, вызвав значительную пробку, сообщает программа Degpunktā. Виновник - водитель Volkswagen, депутат Сейма Райвис Дзинтарс (Нацобъединение), который признает, что ошибся.

В мае, когда в Риге проходил чемпионат мира по хоккею, стоянка у "Арена Рига" превратилась в фан-зону. Впрочем, лиепайчанин Вадим еще до большого хоккейного праздника посетил в "Арена Рига" концерт и был оштрафован, сообщает передача Bez tabu.

За рубежом:

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал распоряжение, согласно которому всем "добровольческим отрядам", находящимся на фронте в Украине, необходимо до 1 июля заключить контракты с Минобороны, сообщает The Insider со ссылкой на пресс-релиз министерства.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не подпишут договор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министерство обороны ранее поручило всем добровольцам подписать договоры с Министерством до конца июня.

68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша сообщила об освобождении населенного пункта Благодатное в Донецкой области. Бригада сообщила в Facebook, что во время операции по освобождению "удалось взять в плен российских военных", сообщает Русская служба ВВС.

В результате разрушения Каховской ГЭС в Черном море начался процесс опреснения и соленость воды на побережье Одессы в три раза ниже нормы, сообщила в воскресенье Государственная инспекция среды Украины.

После уничтожения Каховской ГЭС в Украине примерно 700 000 человек остались без надлежащего доступа к питьевой воде, заявил в интервью агентству AP координатор международной помощи ООН Мартин Гриффитс.

Некоторые официальные лица в странах Запада опасаются, что в случае успешного украинского контрнаступления президент Владимир Путин будет вынужден объявить в России всеобщую мобилизацию, сообщает со ссылкой на чиновников в США и Евросоюзе издание The New York Times (NYT).

"Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Интересное чтиво:

Жители Иманты уже не первый год просят установить регулируемый пешеходный переход на проспекте Курземес возле Имантского рынка, а также на улице Зентенес возле Рижской 96-й школы. В этих местах регулярно происходят аварии с участием пешеходов, а у Рижской думы пока нет средств, чтобы решить эти вопросы.

Сибари, или шибари, а также кинбаку (kinbaku) - японское искусство ограничения подвижности тела человека (бондажа) с помощью веревок. Эта БДСМ-практика требует соблюдения техники безопасности, умения мастера, опыта и доверия со стороны модели. RUS TVNET смог побеседовать с опытным латвийским риггером (от анг. rigger). "Я тот, кто связывает людей", - начал он свой рассказ.

Как и всегда, фестиваль LAMPA в этом году завершился "Прожаркой политиков". Депутат 14-го Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича "получила" за гомофобию, министр образования и науки Анда Чакша - за работу в сложном министерстве, министр земледелия Дидзис Шмитс - за частую смену мнений (и партий), а депутат Европейского парламента Ивар Иябс - за активность в социальной сети TikTok. Лучшие шутки вечера для вас собрал RUS TVNET.

На экранах кинотеатров - "Город астероидов", новый фильм визионера Уэса Андерсона (сейчас он особенно популярен из-за тренда в интернете, имитирующего его киноманеру). Новинка ожидаемо практически ничем не отличается от других работ режиссера, однако все равно достойна просмотра. Подробнее - в разборе от автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Во время прямого эфира с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле ответила на вопрос о памятнике Пушкину в Риге, который было решено перенести.

В субботу, 10 июня, на площадке Wondersala почти год спустя выступила украинская певица Светлана Лобода. Артистка в очередной раз доказала, что все "люди как люди", а она - суперзвезда! Почти 2 часа зрители на Андрейсале пели и танцевали под хорошо знакомые хиты, а также новые треки на украинском языке.

Два года назад в столице Литвы произошла впечатляющая погоня за мотоциклистом. Он игнорировал призывы стражей порядка остановить транспортное средство и мчался по улицам Вильнюса со скоростью более 200 км/ч, нарушив ряд правил дорожного движения, сообщает портал 15min.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" портал RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах, которые появились в желтой прессе за последние дни. На этот раз речь вновь пойдет об Алле Пугачевой.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх