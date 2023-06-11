Главное за 11 июня ⟩ Латвия не предоставляет убежище, Шойгу и Пригожин спорят и LAMPA завершилась "прожаркой"

Интересное чтиво:

Жители Иманты уже не первый год просят установить регулируемый пешеходный переход на проспекте Курземес возле Имантского рынка, а также на улице Зентенес возле Рижской 96-й школы. В этих местах регулярно происходят аварии с участием пешеходов, а у Рижской думы пока нет средств, чтобы решить эти вопросы.

Сибари, или шибари, а также кинбаку (kinbaku) - японское искусство ограничения подвижности тела человека (бондажа) с помощью веревок. Эта БДСМ-практика требует соблюдения техники безопасности, умения мастера, опыта и доверия со стороны модели. RUS TVNET смог побеседовать с опытным латвийским риггером (от анг. rigger). "Я тот, кто связывает людей", - начал он свой рассказ.

Как и всегда, фестиваль LAMPA в этом году завершился "Прожаркой политиков". Депутат 14-го Сейма и бывший министр благосостояния Рамона Петравича "получила" за гомофобию, министр образования и науки Анда Чакша - за работу в сложном министерстве, министр земледелия Дидзис Шмитс - за частую смену мнений (и партий), а депутат Европейского парламента Ивар Иябс - за активность в социальной сети TikTok. Лучшие шутки вечера для вас собрал RUS TVNET.