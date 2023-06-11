Видео ⟩ Втянутое в скандал в Литве предприятие обеспечивает и газовую систему в Латвии

Многомиллионные проекты, соединяющие новым газопроводом Балтию и остальную Европу, затемняют неприятные подозрения. Часть трубопроводов может быть произведена в России, а в Европе продаваться под фальшивыми сертификатами. Это произошло при посредничестве латвийского предприятия, и его расследует литовская прокуратура, сообщает передача Nekā Personīga.
В мае прошлого года президенты Литвы, Польши и Латвии открыли GIPL-трубопровод. Он соединяет Польшу и Литву, теперь система газоснабжения Балтийского моря больше не изолирована от остальной Европы. Трубопровод проходит по Литве на протяжении 165 км, а по Польше - 343 км.
Для проекта стоимостью в полмиллиарда евро, 60% финансирования пришло из Европейской комиссии. Остальное вложили операторы передачи газа. В Литве это Amber Grid, в Латвии Conexus Baltic Grid.
Строительство литовской части обошлось в 116 млн евро. В конце 2019 года главным строителем проекта было выбрано местное предприятие Alvora. Это вызвало скандал, поскольку ранее эта компания в России построила объекты по поручению Путина. Договор был заключен, и летом 2020 года общественное СМИ Литвы LRT сообщило, что
строитель заказал соединения газопровода из Челабинского завода, который снабжает российскую военную индустрию.
Amber Grid вынужден был отреагировать. Он приказал в проекте использовать только произведенные в Европейском Союзе детали. Вместо соединений из России были заказаны изделия польского предприятия Tasta и румынского Sara.
Год назад LRT сообщал о подозрениях, что произведенные в Челябинске детали все же были использованы, а их сертификаты подделаны, чтобы российские изделия выдать за польские и румынские. Amber Grid объявил о начале внутреннего расследования.
Теперь расследование литовской газеты 15min с участием Nekā personīga обнаруживает, что подозрительные детали поставлены с помощью латвийского предприятия.
Это Conti Chemical Company.
В сертификатах, сопровождающих детали, имеется несколько странностей. Во-первых, указанное сырье не используется на польской фабрике, которая якобы является производителем. Во-вторых, указано меньше информации, чем следовало бы. В-третьих, соединение в документах визуально отличается от того, что было доставлено в реальности.
Подозрительные детали - это 158 газопроводных соединений. Почти все зарыты в землю. Для того чтобы проверить подозрения, оператор газовой инфраструктуры Литвы Amber Grid вместе со строителями отправился в одно из немногих мест, где газопровод выходит на поверхность.
Именно в этом месте соединения газопровода были поставлены латвийским предприятием Conti Chemical Company".
Габриэла Навицкайте, журналист-исследователь 15min.lt:
Эксперт смотрел на документы и читал, что эта часть не изготовлена с техникой сварки. Но даже я, а я не специалист, вижу два шва на изгибе трубопровода. Это не то же самое, что в документах.
Мы были там около 15 или 10 человек, которые смотрели на документы и [видели], что это не то же самое, документы показывают другую информацию.
Именно следы сварки - это самый кричащий знак. Польский завод Tasta Armatura, имя которого находится на сертификате, такие детали не производят. В соответствии с требованиями проекта GIPL на наружной стене соединения должны быть указаны данные изготовителя. Инспекторы стерли краску, но никаких отметок так и не нашли.
При осмотре фотографий, документов и других свидетельств надзирающее за стандартом качества Польши учреждение аннулировало сертификат качества конкретного продукта Tasta.
Генеральная прокуратура Латвии и полиция не смогли предоставлять информацию, допрашивалась ли Conti Chemical Company по просьбе Литвы или по инициативе Латвии. Служба государственной безопасности сообщила, что уголовный процесс не инициирован, а на ситуацию обратила внимание благодаря публикациям СМИ.
Зарегистрированная в Риге Conti Chemical Company принадлежит трем лицам: Самуилу Антоколу (55%), Аркадию Когану (30%) и Виктору Броду (15%). Фирма основана в 1994 году как дочка швейцарского предприятия ABC Conti. В руководстве швейцарской фирмы в то время был скандальный Григорий Лучанский.
Информация о подозрительных деталях стала известна из спора главного строителя Alvora и его субподрядчика ŠDS. Обе фирмы в суде стараются взыскать деньги друг с друга. Возможно, поэтому первоначально оператор газовой передачи Литвы не верил в обвинения о фальшивых деталях - считал, что очернение является частью тактики борьбы. Руководитель ŠDS Леон Чепуль с октября 2021 года пишет официальные письма о возможной подделке документов, поскольку считает, что не может гарантировать качество построенного.
Леон Чепуль, глава ŠDS:
Этот объект был самым большим для нашей компании. Там были очень строгие требования, все мои активы были заложены в ипотеку, чтобы на три года можно было обеспечить гарантию. Я не хочу давать гарантию материалам, которые не приходят от указанного производителя.
Я не могу заставить Conti дать нам подлинные документы. Я уверен, что они есть, потому что эти соединения без документов не перемещаются.i.
В соответствии с европейскими стандартами сварные детали, используемые в условиях высокого давления, например, в газопроводе, должны соответствовать строгим технологическим стандартам. Без соответствующих сертификатов никто за их соответствие, происхождение или качество поручиться не сможет.
Согласно данным Бюро по надзору за закупками Латвии Conti Chemical Company поставляла продукты и услуги для Latvijas gāze и Conexus Baltic Grid.
Доставленные латвийской фирмой Conti Chemical Company трубопроводы после скандала Conexus усиленно проверил. Никакие несоответствия не были открыты.
Что скандал означает для всех значимых GIPL-проектов региона, финансируемых Европейской комиссией, никто не может сказать. Amber Grid отказала Nekā personīga в интервью. На прошлой неделе, получив вопросы литовских коллег Nekā personīga, предприятие распространило сообщение о том, что о подозрительных деталях обратится в полицию.
Возможно, использованные в GIPL-проекте детали происходят из группы фабрик Челябинска ChelPipe. Она принадлежат предприятию TMK, владельцем которого до весны прошлого года был Дмитрий Пумпянский. Он был в первой - самой близкой к Путину - группе олигархов, к которой сразу же после вторжения России в Украину были применены санкции Европейского Союза. На фабриках Челябинска сменили владельцев, но они также продолжают находиться под санкциями.
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