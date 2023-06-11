Видео ⟩ Втянутое в скандал в Литве предприятие обеспечивает и газовую систему в Латвии

В сертификатах, сопровождающих детали, имеется несколько странностей. Во-первых, указанное сырье не используется на польской фабрике, которая якобы является производителем. Во-вторых, указано меньше информации, чем следовало бы. В-третьих, соединение в документах визуально отличается от того, что было доставлено в реальности.

Подозрительные детали - это 158 газопроводных соединений. Почти все зарыты в землю. Для того чтобы проверить подозрения, оператор газовой инфраструктуры Литвы Amber Grid вместе со строителями отправился в одно из немногих мест, где газопровод выходит на поверхность.

Габриэла Навицкайте, журналист-исследователь 15min.lt:

Эксперт смотрел на документы и читал, что эта часть не изготовлена с техникой сварки. Но даже я, а я не специалист, вижу два шва на изгибе трубопровода. Это не то же самое, что в документах.

Мы были там около 15 или 10 человек, которые смотрели на документы и [видели], что это не то же самое, документы показывают другую информацию.