Холанд отпраздновал победу в Лиге чемпионов с девушкой. Кто она?

В минувшие выходные "Манчестер Сити" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Победу в главном еврокубковом турнире футболисты отмечали вместе со своими семьями и девушками.
Напомним, в финальном матче команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над миланским "Интером". Встреча прошла на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на 68-й минуте забил Родри, а вот главному лидеру английской команды Эрлингу Холанду отличиться не удалось.
Поддержать норвежца в Стамбул приехала вся его семья. В ложе с родственниками Эрлинга расположилась и 19-летняя Изабель Йохансен, возлюбленная форварда. Победу в Лиге чемпионов Холанд отпраздновал именно с ней.
Эрлинг и Изабель знакомы с самого детства. Они познакомились ещё в детской футбольной академии норвежского "Брюне". Девушка тоже неплохо обращалась с мячом и была одной из самых перспективных норвежских футболисток. Сначала Эрлинг и Изабель были очень хорошими друзьями, а потом стали встречаться.
Когда Холанд поехал покорять Европу, то их отношения продолжились на расстоянии. Официально игрок не объявлял о том, что встречается с Изабель, но их постоянно замечали вместе на шоппинге, на отдыхе в испанской Марбелье, на вечеринках.
22-летний Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в прошедшем сезоне, забив 12 голов в 11 матчах. В этих встречах он также отдал одну результативную передачу. Всего в 53 матчах сезона Холанд забил 52 гола и отдал девять результативных передач.
Футбольная карьера Изабель получилась короткой. Сейчас она работает в магазине модной одежды и её частенько можно встретить на трибунах "Этихада", домашнего стадиона "Сити".
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