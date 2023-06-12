Холанд отпраздновал победу в Лиге чемпионов с девушкой. Кто она?

Напомним, в финальном матче команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над миланским "Интером". Встреча прошла на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 68-й минуте забил Родри, а вот главному лидеру английской команды Эрлингу Холанду отличиться не удалось.

Поддержать норвежца в Стамбул приехала вся его семья. В ложе с родственниками Эрлинга расположилась и 19-летняя Изабель Йохансен, возлюбленная форварда. Победу в Лиге чемпионов Холанд отпраздновал именно с ней.

Эрлинг и Изабель знакомы с самого детства. Они познакомились ещё в детской футбольной академии норвежского "Брюне". Девушка тоже неплохо обращалась с мячом и была одной из самых перспективных норвежских футболисток. Сначала Эрлинг и Изабель были очень хорошими друзьями, а потом стали встречаться.