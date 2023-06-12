Полиция Риги ищет пропавшую Ренате. Замечены ее публикации в соцсетях

Девушка покинула место своего проживания в Риге, на улице Миера, и до сих пор не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

Приметы: Рост 170 см, среднего телосложения, черные длинные волосы. У нее есть несколько татуировок, в том числе большая на спине. Обычно одевается в темную спортивную одежду и носит черные солнцезащитные очки.

Государственная полиция призывает всех посмотреть на фотографию девушки и, если у кого-то есть информация о ее возможном местонахождении, позвонить по номеру 110.

"Мы заметили публикации женщины в соцсетях и призвали ее явиться в отделение полиции, чтобы убедиться, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мы не можем прекратить поиски только на основании публикаций в соцсетях", - сказано в Twitter-аккаунте Госполиции.

Под публикацией полиции в Facebook об объявленном розыске Ренате написала, что она никуда не пропадала.