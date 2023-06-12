Полиция Риги ищет пропавшую Ренату. Замечены ее публикации в соцсетях

Государственная полиции разыскивают пропавшую без вести рижанку Ренате Гудовску 1992 года рождения.
Девушка покинула место своего проживания в Риге, на улице Миера, и до сих пор не вернулась, ее местонахождение неизвестно.
Приметы: Рост 170 см, среднего телосложения, черные длинные волосы. У девушки есть несколько татуировок, в том числе большая на спине. Обычно одевается в темную спортивную одежду и носит черные солнцезащитные очки.
Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация о ее возможном местонахождении, просмотреть фотографию и позвонить по номеру 110.
"Мы заметили публикации женщины в соцсетях и призвали ее явиться в отделение полиции, чтобы убедиться, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мы не можем прекратить поиски только на основании публикаций в соцсетях", - сказано в Twitter-аккаунте Госполиции.
Под публикацией полиции в Facebook об объявленном розыске Рената написала, что она никуда не пропадала.
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