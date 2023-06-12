ISW: Украина освободила уже пять населенных пунктов

По данным ISW, украинские войска добились успехов на западе Донецкой области и в западной части Запорожской области.

Сообщалось, что ВСУ наступали к югу от Великой Новоселки и освободили, в частности, Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.

"Кадры геолокации и российские источники подтвердили, что украинские силы в результате наземных атак освободили несколько населенных пунктов южнее, юго-западнее и юго-восточнее Великой Новоселки в западной части Донецкой области", - говорится в обзоре ISW.

Российские власти пытаются преуменьшить успехи ВСУ в рамках контрнаступления и утверждают, что бои продолжаются в "серой зоне" или в спорных районах, а украинские военные действуют в районах, которые российские силы не полностью заняли до начала контрнаступления Киева.

"Российские источники, вероятно, называют продвижение украинских территорий через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинских сил через оборонительные линии", - пишут эксперты.