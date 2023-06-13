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Знакомьтесь, шесть девушек из Латвии, которые украшают пляжный волейбол

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Латвию на турнире Beach Pro Tour Challenge Jūrmala будут представлять три женские команды. Давайте познакомимся с девушками поближе.

В женских соревнованиях по пляжному волейболу Латвию представят Анастасия Самойлова и Тина Граудиня, которые уже завоевали место в основном турнире. Также в Юрмале можно будет увидеть Анете Намике и Варвару Браилко, которые примут участие в основном турнире, используя выданную Латвии Wild Card. Кроме того дуэт Лива Эбере/Даниэла Константинова начнут турнир с квалификационного раунда.

Предлагаем познакомиться со всеми шестью спортсменками, узнать о начале их спортивной карьеры, о том, что мотивирует их заниматься пляжным волейболом, об их профессиональных успехах и других интересных фактах.

Анастасия Самойлова

Любовь Насти к волейболу началась 15 лет назад, когда волейбольный тренер посетила её школу в Даугавпилсе и пригласила девушку на первую тренировку. С того дня Анастасия занимается волейболом. Первые два года она играла в волейбол в зале, а вот пляжным волейболом Анастасия занимается профессионально уже 13 лет. В пляжном волейболе Анастасии нравится то, что она может играть на свежем воздухе, там есть песок и красивые площадки. Кроме того, на площадке их двое, что почти как индивидуальный вид спорта, но в то же время они команда и могут помогать друг другу.

Анастасия описывает свою игру так: сосредоточенность, сила, бесстыдство. Перед игрой у Анастасии есть свой ритуал: "Мне нравится писать себе план. Я создаю свой дневник, где пишу, какие чувства я хочу испытать. Я пишу тактический план, по которому хочу играть. Вот так я пытаюсь настроить себя на игру".

Три самых главных достижения Анастасии, которыми она гордится, - это две победы на чемпионатах Европы (в 2022 году в Вене и в 2018 году в Москве), и 4-е место на Олимпийских играх в Токио.

Тина Граудиня

Тина занимается пляжным волейболом уже 12 лет, с тех пор, как построили первый зал для пляжного волейбола Brazīlija. На занятие волейболом её вдохновил отец, который сам когда-то влюбился в него.

Граудиня выбрала пляжный волейбол, потому что ей всегда нравились виды спорта, которыми можно заниматься на улице. Тина описывает свой стиль игры как - чувство, уверенность, физика.

Играя в пляжный волейбол, Тина ценит необходимость сочетать физическую силу и психологическую устойчивость. Эти две вещи составляют хорошую команду.

Самыми большими достижениями Тины на данный момент являются 4-е место на Олимпийских играх в Токио и две победы на чемпионатах Европы.

Анете Намике

Анете занимается пляжным волейболом уже 10 лет. В детстве её семья играла в волейбол, и Анета увлеклась этим видом спорта. Анете описывает свою игру как быструю, техничную, нетрадиционную. Больше всего она ценит в этом виде спорта то, что это командная игра и есть возможность играть много и в разных уголках мира.

Ритуал Анете перед игрой - глубокое дыхание и разминка, а после игры - йога, холодные ванны и растяжка, которая помогает быстрее восстановиться.

Варвара Браилко

Варвара начала играть в волейбол в зале в 7 лет, а в пляжный волейбол в 13 лет, так что в общей сложности она занимается волейболом 14 лет. В детстве Варвара часто играла с семьёй в мяч на пляже, это и вдохновило её начать играть в пляжный волейбол. Варвара описывает свой стиль игры как эмоциональный и быстрый.

В пляжном волейболе больше всего любит эмоции - радоваться победам и анализировать поражения. После игр её ритуал - вкусно поесть, так она награждает себя за проделанную работу.

Высшие достижения Варвары - победа в чемпионате U20 в 2020 году, 4-е место на чемпионате мира U21 в 2021 году и 4-е место на чемпионате Европы U22 в 2021 году.

Лива Эбере

Лива играет в пляжный волейбол с 10 лет. На этот вид спорта Ливу вдохновил её отец, игравший в любительской волейбольной команде. Больше всего она ценит в этом виде спорта то, что в пляжный волейбол можно играть не только в тёплую погоду, но и в дождливую и ветреную, это самое интересное. Она описала бы свой стиль игры как умный.

Перед играми она обычно выпивает чашку кофе и слушает хорошую музыку. Непосредственно сразу после игры она старается просто поспать 2 минуты и ни о чём не думать, чтобы расслабиться.

Её самым значительным достижением является серебро U20, а также 4-е место U18. Лива также может гордиться золотом DEPO OPEN Jūrmala 2022 года.

Даниэла Константинова

Даниэла занимается пляжным волейболом уже 3 года. До волейбола она 10 лет занималась другим видом спорта, но затем решила не продолжать его. Пляжный волейбол был первым вариантом, который Даниэла попробовала в качестве альтернативы, поскольку оба родителя также играли в волейбол в своё время.

Даниэла описывает свой стиль игры как сбалансированный. В будущем она хочет развиваться и играть ещё быстрее, динамичнее и разнообразнее. Даниэла очень ценит возможность увидеть новые страны и места, участвуя в соревнованиях или находясь в лагерях. Ей нравится знакомиться с новыми людьми и немного больше видеть мир благодаря своему спорту.

У спортсменки нет ритуала перед игрой, но очень важно хорошо подготовиться и разогреться перед играми, чтобы с самого начала чувствовать себя уверенно и быть готовой к игре на 100%.

Вспоминая свои начинания в пляжном волейболе, Даниэла вспоминает, как она пришла на свою самую первую тренировку по пляжному волейболу три года назад и даже не предполагала, что через некоторое время окажется там, где она сейчас. Самым большим своим достижением считает серебряную медаль чемпионата Европы до 20 лет.

Beach Pro Tour Challenge Jūrmala пройдёт в Юрмале с 15 по 18 июня.

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