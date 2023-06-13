Знакомьтесь, шесть девушек из Латвии, которые украшают пляжный волейбол

В женских соревнованиях по пляжному волейболу Латвию представят Анастасия Самойлова и Тина Граудиня , которые уже завоевали место в основном турнире. Также в Юрмале можно будет увидеть Анете Намике и Варвару Браилко, которые примут участие в основном турнире, используя выданную Латвии Wild Card. Кроме того дуэт Лива Эбере/Даниэла Константинова начнут турнир с квалификационного раунда.

Любовь Насти к волейболу началась 15 лет назад, когда волейбольный тренер посетила её школу в Даугавпилсе и пригласила девушку на первую тренировку. С того дня Анастасия занимается волейболом. Первые два года она играла в волейбол в зале, а вот пляжным волейболом Анастасия занимается профессионально уже 13 лет. В пляжном волейболе Анастасии нравится то, что она может играть на свежем воздухе, там есть песок и красивые площадки. Кроме того, на площадке их двое, что почти как индивидуальный вид спорта, но в то же время они команда и могут помогать друг другу.