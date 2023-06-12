Миллионер Раймонд Геркенс рассказал, что считает в жизни важнее денег

В деловых кругах многие задаются вопросом, куда исчез некогда активный светский миллионер Раймонд Геркенс (71). В беседе с Kas Jauns он рассказал о том, как проходит его повседневная жизнь и к каким новым открытиям он пришел.
Оказалось, что для беспокойств нет оснований. Геркенс наслаждается преклонным возрастом вместе с женой на своей вилле.
"Я закрылся в своей вилле, пью кофе, курю и думаю о красивых девушках, а также о том, что в жизни имеет смысл и ценность, а что - нет.
Например, деньги - дерьмо, они не могут быть смыслом жизни. Теперь, когда я думаю об этом... самое большое волнение и удовольствие для меня исходили от самого процесса зарабатывания денег. Это увлекательно, интересно, во многом креативно. Несомненно, в какой-то момент также приятно вложить заработанные деньги в дело. Я бы солгал, если бы сказал, что нет. Потому что видеть плоды своего труда - это большое удовольствие. Например, когда я строил свою виллу - восторг был неописуемый, нравилось радовать глаз и прочее.
И попутешествовать по миру была возможность. Также я рад, что у меня была возможность время от времени побаловать себя новой машиной. Но сейчас... я сижу с женой и собакой на огромной вилле площадью 2000 квадратных метров и только оплачиваю счета.
Большая площадь вовсе не нужна, а по затратам этот дом, счета за который ежемесячно измеряются тысячами евро и куда приходится постоянно вкладывать деньги, ремонтируя и улучшая, сейчас подобен тяжелому гигантскому камню, который висит на шее.
Хорошо, что внук, которому в этом году исполняется 18 лет, в прошлом году вернулся из Англии жить и учиться в Латвию", - рассказал Раймонд Геркенс.
Однако госпожа Велга и слышать не хочет о том, чтобы выставить виллу на продажу, поэтому Раймонд отказался от этой идеи несколько лет назад.
Миллионер теперь придает гораздо большее значение другим ценностям, которые не купишь за деньги: семье и настоящим друзьям.
Больше читайте в номере журнала Kas Jauns от 6 июня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!