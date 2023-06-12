Пожар и взрыв в Кенгарагсе: пострадали два человека

В 14:58 поступил звонок на улицу Рушону в Риге, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горели оставленные без присмотра пригоревшие продукты. Пожарные спасли одного человека, пострадавшего в результате инцидента, и передали его медикам.

В 15:26 VUGD получила информацию о взрыве на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Прушу. В результате инцидента из здания эвакуировали 27 человек, один человек был ранен, его передали медикам.

Также вчера в Кулдигском крае спасатели нашли в пруду погибшего человека.