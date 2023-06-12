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В Балтийском море замечен кит: подплыл так близко, что его можно было коснуться рукой

rus.postimees.ee
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Горбатый кит. Фото иллюстративное.
Горбатый кит. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В акватории Финляндии движется огромный кит. Необычного гостя заметили рыбаки, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle

В субботу, 10 июня, морское млекопитающее курсировало к югу от Чекара вблизи Аландских островов. В воскресенье кита видели уже вблизи Эккере. Он так близко подплыл к рыбакам, что его можно было коснуться рукой.

Эксперт океанариума Sea Life Маркус Дернятин предположил, что речь идет о горбатом ките.

В Финляндии горбатого кита в последний раз видели в мае 2018 года недалеко от Вааса.

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