Фото, видео ⟩ Военные учения НАТО в Балтийском море

Ежегодные международные военные учения BALTOPS 23 продлятся в Балтийском море до 16 июня. Посмотрите, как они проходят.
Видео: Военные учения
Учения BALTOPS 23 - одни из крупнейших в североевропейском регионе, и в этом году они направлены на дальнейшее развитие оперативной совместимости между подразделениями различных родов войск и классов вооружений не только в рамках НАТО, но и со странами-партнерами альянса.
В ходе совместных учений участники продемонстрируют свою готовность к обеспечению коллективной обороны в Балтийском регионе, тем самым укрепляя региональную безопасность и способствуя сдерживанию.
В учениях участвуют 19 членов НАТО и одна страна-партнер, 50 кораблей, более 45 самолетов и 6 000 военнослужащих.
Страны-участницы учений: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Турция, Великобритания, США и Швеция, которая планирует стать членом НАТО, как только Турция ратифицирует это решение.
Первые международные учения BALTOPS были проведены в Балтийском море в 1971 году.
Одновременно с BALTOPS Россия проводила свои военные учения в Балтийском море. Эксперты говорят, что это, скорее всего, не угроза безопасности Латвии, а ответ России на военное присутствие и учения НАТО в Балтийском море.
Галерея: Военные учения
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