Фото, видео ⟩ Военные учения НАТО в Балтийском море

Видео: Военные учения

Учения BALTOPS 23 - одни из крупнейших в североевропейском регионе, и в этом году они направлены на дальнейшее развитие оперативной совместимости между подразделениями различных родов войск и классов вооружений не только в рамках НАТО, но и со странами-партнерами альянса.

В ходе совместных учений участники продемонстрируют свою готовность к обеспечению коллективной обороны в Балтийском регионе, тем самым укрепляя региональную безопасность и способствуя сдерживанию.

Фото: vrsž. Gatis Indrēvics, Aizsardzības ministrija

В учениях участвуют 19 членов НАТО и одна страна-партнер, 50 кораблей, более 45 самолетов и 6 000 военнослужащих.

Страны-участницы учений: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Турция, Великобритания, США и Швеция, которая планирует стать членом НАТО, как только Турция ратифицирует это решение.

Первые международные учения BALTOPS были проведены в Балтийском море в 1971 году.

Одновременно с BALTOPS Россия проводила свои военные учения в Балтийском море. Эксперты говорят, что это, скорее всего, не угроза безопасности Латвии, а ответ России на военное присутствие и учения НАТО в Балтийском море.

Галерея: Военные учения