Лиго, праздники микрорайнов и день рождения Риги: летние мероприятия столицы - куда пойти?

В понедельник, 12 июня, в Верманском саду была представлена программа предстоящих летних мероприятий в Риге. Смотрите, куда сходить и чем заняться этим летом в столице!
Летняя культурная программа Риги - это ежегодный фестиваль, который в этом году отмечается в столице в течение всего лета и начнется с мероприятий накануне Лиго и самого празднования Яновой ночи, а продолжится Вселатвийским праздником песни и танца и мероприятиями по случаю дня рождения Риги в августе. Как и в прошлом году, летние мероприятия в Риге охватят весь город - парки, кварталы, а также центр города.
В пресс-конференции приняли участие председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, руководитель управления культуры департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Байба Шмите, продюсер "Рижского лета" Лина Бирзака-Приекуле и организатор празднования дня рождения Риги Мартиньш Миелавс.
Вся информация о программе мероприятий будет доступна жителями и гостям столицы на специально созданном сайте - vasara.riga.lv.
Галерея: Пресс-конференция о программе предстоящих летних мероприятий в Риге
Лиго и Янов день
С 15 по 22 июня в Риге пройдут несколько мероприятий, где можно будет объединиться в совместных песнях и танцах на различных концертах, также пройдут мастер-классы по плетению венков, выступление фольклорного коллектива, открытый эфирный кинопоказ с культовым фильмом Limuzīns Jāņu nakts krāsā, а также различные игры.
В свою очередь 22 июня рижан и гостей города традиционно приглашают посетить "Рынок трав" на Домской площади, где можно будет найти и купить изделия и творения латвийских фермеров и ремесленников, венки из дубовых листьев и цветов с летних лугов.
В вечер Лиго, 23 июня, уже с 20:00 рижан и гостей города в этом году ждут в трех местах празднования: в Зеленом театре Межапарка на мероприятии Rīgas Zaļumballe выступят популярные музыканты, такие как Мартс Кристианс Калниньш, группы Citi Zēni и Jauno Jāņu orkėstris, Иво Фомин, группа Apvedceļš.
В свою очередь на мероприятии Līgo Rīga Grīziņkalnā! в Гризинькалнсе о праздничном настроении позаботятся группа народной музыки Teikas muzikanti, а также фольклорные ансамбли и специальная диджейская программа для рижской этно-вечеринки.
Между тем в Дзегужкалнсе, как и каждый год, празднующих пригласят принять участие в ритуале разжигания костра. Гости мероприятия смогут потанцевать и насладиться музыкой с постфольклорной группой Iļģi, а также с Rīgas Danču klubs.
Праздник песни и танца
Праздник песни и танца - это событие в городе, которое красочно украшают многочисленные участники и гости. Столица хочет принять всех, кто приезжает в Ригу, быть гостеприимной, чтобы каждый чувствовал себя желанным гостем, а также создать праздничное настроение у всех рижан.
Чтобы сделать Праздник песни и танца более доступным для жителей и гостей города, даже если они не находятся на месте проведения больших праздничных концертов, 8 и 9 июля в восьми микрорайонах Риги (в парках Страздумуйжас, Нордекю, Латгальском, Аркадия, а также на территории Центра культуры и отдыха Imanta, в Pļavnieku birzī, на территории библиотеки Чиекуркалнса и в саду Болдерайской школы музыки и искусства) будут организованы просмотры танцевального представления Mūžīgais dzinējs и заключительного концерта Kopā augšup.
В свою очередь на Эспланаде у Художественного музея с 7 по 9 июля участников и гостей фестиваля порадует Праздничный ресторан и возможность насладиться большим танцевальным представлением и финальным концертом на большом экране.
Праздники в микрорайнах и парках
Праздничные песни прозвучат в 10 местах: в Кенгарагсе, Чиекуркалнсе, Золитуде, Дрейлинькалнсе, Зиепниеккалнсе, на Югле, в Торнякалнсе, центре, а также в окрестностях Даугавгривы и Болдераи, Брасы и Вецаки.
Праздники микрорайонов пройдут с 22 июля по 26 августа и подчеркнут культурное и историческое значение каждого микрорайона.
День рождения Риги
Празднование дня рождения Риги в Старой Риге состоится в этом году 19 августа. Планируется, что вечером 18 августа на Луцавсале начнется шоу дронов, которое смогут посетить все желающие.
Кроме того, в праздничный день по всей Старой Риге будет проходить разнообразная и современная культурная программа. В программе - выступления местных и зарубежных артистов, мастер-классы для детей и семей.
Современные сценографические решения и места для пикников помогут создать праздничную атмосферу, а завершится праздник музыкальной программой.
Больше мероприятий и информации о них можно найти на vasara.riga.lv.
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