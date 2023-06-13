Лиго, праздники микрорайнов и день рождения Риги: летние мероприятия столицы - куда пойти?

Летняя культурная программа Риги - это ежегодный фестиваль, который в этом году отмечается в столице в течение всего лета и начнется с мероприятий накануне Лиго и самого празднования Яновой ночи, а продолжится Вселатвийским праздником песни и танца и мероприятиями по случаю дня рождения Риги в августе. Как и в прошлом году, летние мероприятия в Риге охватят весь город - парки, кварталы, а также центр города.

В пресс-конференции приняли участие председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, руководитель управления культуры департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Байба Шмите, продюсер "Рижского лета" Лина Бирзака-Приекуле и организатор празднования дня рождения Риги Мартиньш Миелавс.

Вся информация о программе мероприятий будет доступна жителями и гостям столицы на специально созданном сайте - vasara.riga.lv.