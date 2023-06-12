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ФОТО ⟩ Команда Верпаковскиса обыграла команду Порзиньгиса в баскетбольном матче

rus.tvnet.lv
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10 июня в переполненном Лиепайском олимпийском центре прошёл баскетбольный матч между командами Кристапа Порзиньгиса и Мариса Верпаковскиса.

В этом матче команда бывшего футболиста Верпаковскиса обыграла команду баскетболиста Порзиньгиса со счётом 70:64.

Поддержать капитанов обеих команд пришли и другие звёзды спорта, шоу-бизнеса и политики.

Свои навыки игры в баскетбол продемонстрировали хоккеисты Рудолф Балцерс и Микс Индрашис, бывшие футболисты Виктор Добрецов, Юрий Жигаев, Эдгар Гаурач и Кристап Гребис, бывшие теннисисты Эрнест Гулбис и Карлис Лейниекс, автогонщик Мартиньш Сескс, бывшие баскетболисты Гунта Башко, Янис Блумс, Кристап Яниченок и Каспар Ципрус.

Все доходы от продажи билетов будут направлены на благотворительность в Tabitas sirds и Dižvanagi.

Это был второй благотворительный баскетбольный матч, в котором на площадке встречались команды Порзиньгиса и Верпаковскиса. Несколько лет назад победа осталась за командой Порзиньгиса.

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