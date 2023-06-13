Эрнест Гулбис лишился статуса первой ракетки Латвии

В новом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Штромбах поднялся на 51 позицию и теперь занимает 360-е место, что для него является лучшим результатом в карьере. Многолетний лидер латвийского тенниса Эрнест Гулбис опустился на восемь позиций и теперь находится на 375-й строчке.

Лидерство в рейтинге вернул серб Новак Джокович благодаря победе на "Ролан Гаррос", сместив с первой строчки испанца Карлоса Алькараса. Замыкает тройку лучших теннисистов планеты россиянин Даниил Медведев.

Впервые в истории ATP в топ-10 находятся сразу три российских теннисиста - помимо Медведева в десятку лучших входят Андрей Рублёв (7-е место) и Карен Хачанов, который вернулся в топ-10.

Добавим, что испанец Рафаэль Надаль лишился 2000 очков и потерял сразу 121 позицию, опустившись с 15-го на 136-е место. В последний раз 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" выпадал из первой сотни мирового рейтинга в марте 2003 года.