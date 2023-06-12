Советником Ринкевича по законодательству и праву станет Кристине Лице. Что о ней известно?

Представитель Латвии в международных правозащитных организациях Кристине Лице откликнулась на предложение новоизбранного президента Эдгара Ринкевича с 8 июля взять на себя обязанности советника президента по вопросам законодательства и международного права, свидетельствует публикация Ринкевича в социальных сетях.
Лице представляет интересы Латвии в международных организациях по правам человека с 14 мая 2012 года.
Она кончила юридический факультет Латвийского университета. В 1994 году начала работать на дипломатической и консульской службе. Лице возглавляла Юридический департамент Министерства иностранных дел (МИД), работала советником в постоянном представительстве Латвии при ООН в Женеве и Нью-Йорке, а также занимала должность советника в бюро представителя Кабинета министров в международных органах по правам человека.
Лице была членом бюро руководящей группы Совета Европы по вопросам прав человека и в течение года с сентября 2007 года работала заместителем председателя Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Она знает английский, русский, французский и испанский языки.
Как сообщалось, 31 мая Сейм избрал Ринкевича президентом государства. Он вступит в должность 8 июля.
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