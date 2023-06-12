Коалиция не поддержит отставку Кариньша

На 15:00 четверга, 15 июня, назначено внеочередное заседание Сейма, на котором будет рассмотрен представленный оппозиционными партиями "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Стабильности!" проект постановления о выражении недоверия премьер-министру Кришьянису Кариньшу.

Отвечая на вопрос об этой инициативе, Кариньш после заседания коалиционных партий в понедельник отметил, что требование оппозиции не имеет никаких оснований и что такое продвижение проекта постановления следует расценивать как типичную работу оппозиции, которую "Новое Единство" "не поддержит.

Премьер-министр подчеркнул, что действующее правительство работоспособно, но при этом Кариньш хочет привлечь часть оппозиции - "Прогрессивных" и Союз зеленых и крестьян - для повышения эффективности правительства.

Председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заверил, что "Объединенный список" также не поддержит это предложение.

Представляющая Национальное объединение министр экономики Илзе Индриксоне подчеркнула, что ее объединение также не поддержит требование об отставке Кариньша, потому что эта коалиция может, способна и хочет работать вместе. По ее мнению, предложения оппозиции - это повседневная практика, но активная работа коалиции продолжается.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать какого-либо сюрприза в ходе голосования в четверг, Кариньш отметил, что известно негативное отношение всех трех партнеров по коалиции к этому предложению, поэтому

не стоит ожидать каких-либо сюрпризов.

Как сообщалось, требование об отставке было подано ЛПМ и партией "За стабильность!" на том основании, что планы правительства во главе с Кариньшем по преобразованию экономики и остановке падения благосостояния государства провалились, а его желание расширить после президентских выборов коалицию фактически парализовало работу правительства, указали авторы проекта постановления.