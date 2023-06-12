Главное за 12 июня ⟩ Умер Берлускони, скандальный плакат в LNB, Wizz Air покидает Ригу

Депутат Рижской думы от оппозиционной партии "Согласие" Константин Чекушин сообщил в своем профиле в Facebook о плакате с надписью "Русский оккупант - лучшее удобрение" , выставленном в Латвийской Национальной библиотеке (LNB). В публикации он также рассказал, что обратился по поводу плаката к директору библиотеки Андрису Вилксу, министру культуры Наурису Пунтулису и главе Государственной полиции Арманду Руксу.

Война в Украине заставляет с беспокойством смотреть в сторону России, которая является главной угрозой для Латвии и всей Европы. На фоне войны уменьшилось возмущение и внимание мира к тому, что происходит в соседней с нами Беларуси, где много лет правит Александр Лукашенко. После кровавого подавления протестов три года назад власть спецслужб там значительно возросла. Это, наряду с размещением российского ядерного оружия в Беларуси и не самым лучшим состоянием здоровья диктатора, заставляет следить за тем, что может произойти там в ближайшие месяцы.