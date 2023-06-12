Главное за 12 июня ⟩ Умер Берлускони, скандальный плакат в LNB, Wizz Air покидает Ригу

Очередной понедельник подходит к концу, и RUS TVNET рассказывает о главных новостях уходящего дня - в Латвии и мире.
Новости Латвии:
Депутат Рижской думы от оппозиционной партии "Согласие" Константин Чекушин сообщил в своем профиле в Facebook о плакате с надписью "Русский оккупант - лучшее удобрение", выставленном в Латвийской Национальной библиотеке (LNB). В публикации он также рассказал, что обратился по поводу плаката к директору библиотеки Андрису Вилксу, министру культуры Наурису Пунтулису и главе Государственной полиции Арманду Руксу.
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту нападения на девушку в Верманском саду.
Один из новых электропоездов AS Pasažieru vilciens во время испытаний из-за человеческого фактора попал в тормозную насыпь, сообщила представитель Pasažieru vilciens.
Государственная полиции разыскивают пропавшую без вести рижанку Ренате Гудовску 1992 года рождения.
За рубежом:
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщают мировые СМИ.
Война в Украине заставляет с беспокойством смотреть в сторону России, которая является главной угрозой для Латвии и всей Европы. На фоне войны уменьшилось возмущение и внимание мира к тому, что происходит в соседней с нами Беларуси, где много лет правит Александр Лукашенко. После кровавого подавления протестов три года назад власть спецслужб там значительно возросла. Это, наряду с размещением российского ядерного оружия в Беларуси и не самым лучшим состоянием здоровья диктатора, заставляет следить за тем, что может произойти там в ближайшие месяцы.
Когда Сергей Рыбальченко ходил по пояс в воде по затопленному Херсону, чего он только не видел - мусор, обломки мебели, одежду и даже мертвого кота.
В ходе контратаки в минувшие выходные украинские войска освободили не менее пяти оккупированных Россией населенных пунктов на востоке страны, говорят в очередной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Интересное чтиво:
В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala портал RUS TVNET побывал в гостях у Лаймы Вайкуле. Во время беседы латвийская певица вспомнила о работе в ресторане "Юрас перле" и первой встрече с Аллой Пугачевой.
Культуролог Денис Ханов недавно сообщил о том, что заключил официальный брак со своим супругом. В рамках месяца гордости онлайн-журнал Klik решил с ним встретиться и обсудить насущные проблемы Латвии в области ЛГБТ+. Были затронуты темы религии, конспирологии, президентских выборов и, конечно, свадьбы Ханова.
Утром 30 мая в Москве и Подмосковье прогремело несколько взрывов. Были затронуты разные районы города, повреждены три жилых многоэтажных дома. Это первая крупная атака столицы России беспилотниками. Однако Кремль продолжает отрицать войну, утверждая, что все под контролем. О том, почему пришедшая в Москву война до сих пор остается табуированной темой, пишет Анастасия Турусинова, выпускница Тартуского университета.
Хозяйство Zemeņu ielejas готовится к первому урожаю клубники, сообщает программа Panorāma. Однако цена на клубнику будет зависеть не только от внутреннего предложения, но и от того, сколько польской клубники будет импортировано, считают садоводы.
"Премьер-министр Люксембурга неприличным жестом попросил Зеленского закрыть рот", - так российские и белорусские пропагандистские издания без каких-либо доказательств рассказывают о коротком видеофрагменте саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в Молдове 1 июня. В нем видно, как премьер Люксембурга Ксавье Беттель показывает президенту Украины Владимиру Зеленскому жест - движением ладони раскрывание рта. В бюро Беттеля выдумку пропагандистов отрицают - Беттель ничего подобного Зеленскому не говорил, а жест использовал, чтобы показать, что страны между собой должны разговаривать.
Хотя авиакомпания Wizz Air по-прежнему является третьей по величине авиакомпанией в аэропорту "Рига", но ее доля рынка пассажирских перевозок в первом квартале этого года составила чуть менее четырех процентов, сообщает Dienas ziņas. Именно по этой причине авиакомпания планирует покинуть аэропорт.
Капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш мог потерять слух.
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