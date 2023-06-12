В декабре 2024 года латвийцев могут ждать почти недельные выходные

Завтра, 13 июня, правительство рассмотрит проект распоряжения о переносе двух рабочих дней в декабре 2024 года, в результате чего на предпраздничную неделю следующего года будет запланированы выходные длиной почти в неделю, следует из повестки дня правительства.
Проектом приказа предусмотрено перенести рабочий день 23 декабря 2024 года, выпадающий между воскресеньем и праздничным днем 24 декабря, на субботу - 14 декабря, а рабочий день 30 декабря, который выпадает между воскресеньем - и праздничным днем 31 декабря, перенести на субботу, 28 декабря.
Проект распоряжения коснется учреждений государственного управления, финансируемых из государственного бюджета, и их сотрудников, у которых установлена фиксированная пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу.
Проект приказа рекомендует всем муниципалитетам, коммерсантам и организациям при определении времени работы и отдыха соблюдать соответствующий перенос рабочих дней.
Проект распоряжения Кабинета Министров "О переносе рабочих дней в 2024 году" разработан на основании части четвертой статьи 133 Закона о труде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!