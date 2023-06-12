Жара не отступает: о погоде во вторник

Во вторник, 13 июня, в Латвии потеплеет до +22...+25 градусов, местами на побережье температура воздуха будет не выше +19 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер - в основном с востока, но на побережье ожидается бриз.
Минимальная температура воздуха в ближайшую ночь составит +5...+12 градусов.
В Риге во вторник сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый восточный ветер, во второй половине дня - северный. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригороде - до +8...+11 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от +20 градусов на севере города до +24 градусов на юге.
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