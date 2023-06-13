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В Украине сообщили об освобождении уже семи населенных пунктов

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Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий Фото: EPA/Scanpix

В течение последней недели в ходе осуществления наступательных операций армия Украины освободила семь населенных пунктов, сообщила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет "Украинская правда".

Она рассказала, что освобождены ранее занятые россиянами населенные пункты Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

По словам Маляр, в целом силы наступательная группировка продвинулась вперед на 6,5 километров, а площадт освобожденной территории достигла 90 кв. километров.

"За прошедшую неделю на Бахмутском направлении - продвижение войск: левый фланг – 1,5 км, правый фланг – 3,5 км. Площадь территории, взятой под контроль – 16 кв. км", - написала Маляр в Telegram.

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