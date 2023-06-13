В ночь на вторник, 13 июня, российские войска вновь атаковали Украину крылатыми ракетами и беспилотниками. По данным ВСУ, всего россияне запустили 14 крылатых ракет и иранских беспилотников "Шахед". В Кривом Роге ракеты попали в пятиэтажный жилой дом, сообщает Русская служба ВВС.
Ночные обстрелы Украины: в Кривом Роге ракеты попали в пятиэтажку
"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 было уничтожено противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар четырьмя "Шахедами", один - уничтожен нашими защитниками", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Обстрел Кривого Рога
В Кривом Роге в ночь на вторник в результате обстрела повреждения получили несколько гражданских объектов, в том числе пятиэтажный дом.
"Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный дом. Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами. Полная информация будет после ликвидации", - сообщил в Telegram мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
ВСУ подтвердили попадание ракеты в жилой дом. "К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется", - добавили в ВСУ.
В результате этого ракетного удара погибли три человека, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
"Изуродована 5-этажка. По предварительным данным, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами еще есть люди" – сообщил он.
По его словам, спасатели пытаются справиться с огнем, который распространился на площади 700 кв. м.
Позднее число погибших выросло до шести человек.
На произошедшее отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Россия продолжает "свою войну против жилых домов, обычных городов и людей" и пообещал, что "за каждую ракету они будут отвечать".
"К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!" - написал он в Telegram.
Воздушные атаки на Киев и Харьков
По информации Киевской городской администрации, в ночь на вторник россияне запустили в сторону украинской столицы крылатые ракеты из Каспийского моря.
"По предварительным данным, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении городской администрации.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов выступил с сообщением, что ночью город был атакован дронами "Шахед".
"Враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова", - сообщил он, отметив, что в одном районе пострадало коммунальное предприятие, в другом - складское помещение.
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