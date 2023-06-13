Ночные обстрелы Украины: в Кривом Роге ракеты попали в пятиэтажку

По его словам, спасатели пытаются справиться с огнем, который распространился на площади 700 кв. м.

Позднее число погибших выросло до шести человек.

На произошедшее отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Россия продолжает "свою войну против жилых домов, обычных городов и людей" и пообещал, что "за каждую ракету они будут отвечать".

"К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!" - написал он в Telegram.

Воздушные атаки на Киев и Харьков

По информации Киевской городской администрации, в ночь на вторник россияне запустили в сторону украинской столицы крылатые ракеты из Каспийского моря.

"По предварительным данным, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении городской администрации.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов выступил с сообщением, что ночью город был атакован дронами "Шахед".

"Враг совершил атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова", - сообщил он, отметив, что в одном районе пострадало коммунальное предприятие, в другом - складское помещение.