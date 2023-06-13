"Наггетс" впервые в истории стали чемпионами НБА

Самым ценным игроком финальной серии был признан сербский центровой "Наггетс" Никола Йокич.

В пятом матче cерии Йокич был самым результативным в составе своей команды, набрав 28 очков, сделав шесть подборов и отдав четыре результативные передачи.

"Мы верили друг в друга и победили благодаря своим партнерам, - похвалил после победы своих сокомандников Йокич, - Именно поэтому это так важно. Этот год был невероятным!"

"Наггетс" дошли до финальной серии НБА впервые в истории, тогда как "Хит" являются трехкратными чемпионами. На счету клуба победы в 2006, 2012 и 2013 годах. После последнего завоевания титула команда трижды выходила в финал, но терпела поражения.

В прошлом сезоне чемпионом НБА стал клуб "Голден Стэйт Уорриорз", который в финальной серии со счетом 4:2 обыграл "Бостон Селтикс".