Новый президент готов к самым разным сценариям формирования правительства

В интервью газете "Diena" Ринкевич подчеркнул, что правительство в настоящее время работает, оно не пало, но если в какой-то момент эта коалиция больше не сможет продолжать работу, то начнется процесс консультаций, в котором нужно будет выяснить, каким может быть наилучший Кабинет Министров. Вопросы о возможностях сотрудничества придется решать самим партиям.

На вопрос, допустимо ли, что следующим главой правительства может быть не представитель "Нового Единства", Ринкевич ответил, что выдвижение кандидатуры премьер-министра является результатом партийных консультаций, а президент должен понять, кто тот человек, который имеет поддержку большинства в парламенте, а также что мог бы делать потенциальный премьер и сформированное им правительство.

"Сейчас мы находимся в фазе, когда правительство Кришьяниса Кариньша не пало, и неизвестно, чем закончится нынешняя ситуация, потому что я сейчас не участвую в партийных переговорах и дискуссиях. Теоретически можно принять любой сценарий развития", - говорит Ринкевич.

На вопрос, может ли в обозримом будущем встать вопрос о беспартийном премьер-министре, Ринкевич ответил, что в какой-то момент, если партии не могут договориться, это наилучшее решение, однако, беспартийный премьер рано или поздно должен будет сделать выбор - искать политическую поддержку или попасть в проблемную ситуацию.

"В свое время я начинал свою работу министром иностранных дел как беспартийный, но это продлилось всего несколько месяцев, потому что я понял, что без поддержки партии я не смогу нормально и качественно выполнять свою работу. Я знаю некоторых министров образования и науки, которые были беспартийными, но именно из-за этого статуса они не смогли многого добиться", - добавил Ринкевич.