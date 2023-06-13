Видео ⟩ Информируют об изменениях в правилах использования электросамокатов

В министерстве поясняют, что с учетом недостатков в правовых актах количество аварий с участием электросамокатов продолжает расти.

В мероприятии приняли участие Витенбергс, главный врач Детской клинической университетской больницы Ренате Снипе и председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айвар Аксенокс.

Уже сообщалось, что 25 мая во втором чтении Сейм поддержал поправки в Закон о дорожном движении, которые, среди прочего, предусматривают более высокие штрафы или новые обязанности для пользователей электросамокатов, велосипедов и велорикш.

Парламенту еще предстоит принять решение о поправках в окончательном чтении.