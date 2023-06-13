Вт, 13.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Информируют об изменениях в правилах использования электросамокатов

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Подростки на электросамокате
Подростки на электросамокате Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник, 13 июня, министр сообщения Янис Витенбергс провел брифинг, на котором сообщил о предстоящих изменениях в Законе о дорожном движении и Правилах дорожного движения, разработанных с целью снижения количества несчастных случаев с участием электросамокатов, сообщили представители Министерства сообщения. RUS TVNET вел прямую трансляцию брифинга.

В министерстве поясняют, что с учетом недостатков в правовых актах количество аварий с участием электросамокатов продолжает расти.

В мероприятии приняли участие Витенбергс, главный врач Детской клинической университетской больницы Ренате Снипе и председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айвар Аксенокс.

Уже сообщалось, что 25 мая во втором чтении Сейм поддержал поправки в Закон о дорожном движении, которые, среди прочего, предусматривают более высокие штрафы или новые обязанности для пользователей электросамокатов, велосипедов и велорикш.

Парламенту еще предстоит принять решение о поправках в окончательном чтении.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх