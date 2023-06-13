Видео ⟩ Минимум 14 лет, шлем, права и не только: какие изменения ждут водителей электросамокатов?

Поправками к Закону о дорожном движении и правилам дорожного движения планируют сделать регистрацию электросамокатов обязательной, а ездить на них можно будет только с 14 лет, при наличии прав на управление велосипедом или мопедом и шлема на голове, сообщил журналистам во вторник министр сообщения Янис Витенбергс.
Он пояснил, что в последние годы передвижение на электросамокатах быстро набрало популярность, однако развитие технологий и изменение привычек людей происходят так быстро, что регулирование и контроль за ними не поспевают.
Министр рассказал, что сейчас в Сейме рассматриваются поправки к Закону о дорожном движении и в процессе согласования в Кабинете министров находятся Правила дорожного движения. Планируется, что поправки к Закону о дорожном движении Сейм может принять до Лиго, и они вступят в силу сразу же после провозглашения. В свою очередь Кабмин правила может утвердить летом. Министр выразил надежду, что в целом более строгие ограничения могут вступить в силу уже в этом сезоне.
Цель поправок - усилить контроль за использованием электросамокатов, разрешив это не только Государственной полиции, но и муниципальной полиции. Они также предусматривают значительное ужесточение наказаний за вождение в нетрезвом виде, перевозку предметов и использование смарт-устройств во время вождения.
Тем временем в Правилах дорожного движения продвигается инициатива об обязательном ношении шлемов водителями электросамокатов.
Витенбергс пояснил, что новое регулирование самоуправления смогут устанавливать в зонах, где разрешено парковать электросамокаты. Кроме того, планируется ввести обязательную регистрацию электросамокатов и номера для них.
Помимо этого, водители с 14 лет (возраст, который станет минимальным для управления электрическим самокатом) будут обязаны иметь права на управление велосипедом или мопедом.
Министр также сообщил, что планируется проведение различных информационных кампаний о том, как вести себя на дороге.
Он также подчеркнул, что необходимо найти решения, которые обяжут арендодателей электросамокатов следить за арендаторами и регистрировать их.
CSDD - о пострадавших водителях электросамокатов
Большинство пострадавших ночью водителей электросамокатов находились в состоянии алкогольного опьянения, рассказал во вторник журналистам председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айвар Аксенокс, сославшись на данные статистики за 2022-2023 годы.
По его словам, в целом в прошлом и в этом году пострадали более 400 водителей электросамокатов.
Аксенокс также отметил, что в Латвии по-прежнему больше всех в авариях страдают велосипедисты, однако число пострадавших водителей электросамокатов приближается к числу велосипедистов.
С января по март этого года в ДТП пострадал 91 водитель электросамоката и 147 велосипедистов. В прошлом году за тот же период времени пострадали 64 водителя электросамкоатов и 113 велосипедистов.
В период с января по май пострадали 375 водителей электросамокатов, тяжелые травмы получили 28 человек, один погиб. В свою очередь среди велосипедистов пострадали 496 человек, в том числе тяжело - 55, а погибли - 20.
Аксенокс рассказал, что большое число погибших велосипедистов объясняется тем, что велосипедисты больше перемещаются по проезжей части, чем по тротуарам, поэтому чаще страдают в ДТП с участием автомобилей.
Кроме того, он отметил, что, анализируя статистику по часам, больше всего пострадавших как среди водителей электросамокатов, так и среди велосипедистов - вечером в рабочие дни. В свою очередь по ночам в авариях больше страдают водители электросамокатов. Более того, большинство из них управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Велосипедистов по ночам значительно меньше, тем более в пьяном виде.
В свою очередь главврач Детской клинической университетской больницы (BKUS) Ренате Снипе отметила, что реальная статистика о пострадавших водителях электросамокатов может быть хуже, так как часто люди, попавшие в аварию в пьяном виде, в больнице не говорят правду о том, как получили травму.
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