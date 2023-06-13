Видео ⟩ Минимум 14 лет, шлем, права и не только: какие изменения ждут водителей электросамокатов?

Витенбергс пояснил, что новое регулирование самоуправления смогут устанавливать в зонах, где разрешено парковать электросамокаты. Кроме того, планируется ввести обязательную регистрацию электросамокатов и номера для них.

Помимо этого, водители с 14 лет (возраст, который станет минимальным для управления электрическим самокатом) будут обязаны иметь права на управление велосипедом или мопедом.

Министр также сообщил, что планируется проведение различных информационных кампаний о том, как вести себя на дороге.

Он также подчеркнул, что необходимо найти решения, которые обяжут арендодателей электросамокатов следить за арендаторами и регистрировать их.

CSDD - о пострадавших водителях электросамокатов

Большинство пострадавших ночью водителей электросамокатов находились в состоянии алкогольного опьянения, рассказал во вторник журналистам председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айвар Аксенокс, сославшись на данные статистики за 2022-2023 годы.

По его словам, в целом в прошлом и в этом году пострадали более 400 водителей электросамокатов.

Аксенокс также отметил, что в Латвии по-прежнему больше всех в авариях страдают велосипедисты, однако число пострадавших водителей электросамокатов приближается к числу велосипедистов.

С января по март этого года в ДТП пострадал 91 водитель электросамоката и 147 велосипедистов. В прошлом году за тот же период времени пострадали 64 водителя электросамкоатов и 113 велосипедистов.