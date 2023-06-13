Мать четырех детей из Елгавы недоумевает, почему ее хотят наказать за оставление детей без присмотра. Она считает, что произошла невинная ситуация, тогда как у стражей порядка - другая версия происшедшего, сообщает передача Bez tabu.
"У каждого может случиться": елгавчанку хотят наказать за оставление детей без присмотра. Она не понимает, за что
У елгавчанки Ангелины, которая является матерью-одиночкой, четверо маленьких детей - им два, пять, семь и девять лет. Она рассказала передаче, что недавно в 2 часа ночи, пока дети спали, выносила мусорник, однако двери квартиры захлопнулись. С собой у нее был мобильный телефон - она связалась с Государственной пожарно-спасательной службой, работники который прибыли на помощь и открыли дверь. Так как поступила информация о том, что в квартире остались дети, и в целях безопасности, как того требует регламент, прибыли бригада Неотложной медицинской помощи и полиция.
"У нас уже какое-то время есть проблемы с дверьми в квартиру, мастера уже вызвали, но он вовремя не приехал, поэтому и есть всякие проблемки. Случилось так, что ключа с собой не было".
Многодетная мать-одиночка недоумевает в связи с действиями муниципальной полиции в отношении нее - стражи порядка начали процесс административного нарушения за оставление детей без присмотра, за что предусмотрен штраф.
"Меня обвиняют в том, что детей оставили одних, но в реальности было не так. У меня захлопнулась дверь, я детей не оставляла! Нельзя попадать в обычную жизненную ситуацию? У каждого может такое случиться", - говорит многодетная мать.
Муниципальная полиция Елгавы указала передаче, что Ангелина, возможно, лжет.
"В квартире находились четверо малолетних детей. Нам мать ребенка пояснила, что она ненадолго вышла из квартиры, чтобы встретить брата, а дети закрылись изнутри, в результате чего она не могла попасть в квартиру.
Сомнения вызвало и то, что визуально не было похоже, что женщина вышла из квартиры ненадолго, так как была одета, в уличной обуви, с собой была сумочка с документами. Если дети остались ненадолго и закрылись, как она говорит, то странно, что они успели заснуть и не слышали, как мать стучит в двери. Двух из детей нельзя оставлять без надзора и с точки зрения закона",
- рассказала передаче старший инспектор группы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних муниципальной полиции Елгавы Вера Велве.
Той же ночью, ближе к рассвету, Ангелина снова оставила детей и снова обратилась за помощью с открытием дверей, рассказали Bez tabu представители муниципальной полиции.
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