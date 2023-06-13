"У каждого может случиться": елгавчанку хотят наказать за оставление детей без присмотра. Она не понимает, за что

У елгавчанки Ангелины, которая является матерью-одиночкой, четверо маленьких детей - им два, пять, семь и девять лет. Она рассказала передаче, что недавно в 2 часа ночи, пока дети спали, выносила мусорник, однако двери квартиры захлопнулись. С собой у нее был мобильный телефон - она связалась с Государственной пожарно-спасательной службой, работники который прибыли на помощь и открыли дверь. Так как поступила информация о том, что в квартире остались дети, и в целях безопасности, как того требует регламент, прибыли бригада Неотложной медицинской помощи и полиция.