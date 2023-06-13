Посол США: мы будем твердо стоять рядом с Латвией, чтобы защищать ее границы

"Мы всегда говорим о стратегическом партнерстве, военном сотрудничестве, о НАТО или о Европейском союзе (ЕС). Однако нас объединяет гораздо больше, чем это. Между нами настоящая дружба, настоящее партнерство, и мы не могли бы сказать так про каждую страну", - сказал посол США, подчеркнув, что партнерство между странами глубокое и широкое - нужно только следить за тем, чтобы оно сохранялось.

Он подчеркнул, что США очень серьезно относятся как к двустороннему партнерству, так и к присутствию НАТО в Латвии.

"На мой взгляд, латыши могут чувствовать себя в безопасности и уверенно. Международное сообщество также может быть уверено, что мы будем твердо стоять рядом с Латвией, чтобы защищать ее границы и всю территорию НАТО", - подчеркнул посол.