Старушку, которая до слез расстроилась, что не попадет на Праздник песни, нашли. Теперь ее ждет сюрприз

"У меня в последний раз в жизни Праздник песни и танца, и я не попаду", - в интервью TV3 сказала Эгита, не скрывая слез.

Сюжет растрогал Линду и Валтерса Годе, которые в Facebook распространили просьбу помочь найти старушку, чтобы можно было ей подарить свои билеты.

"Узнаешь на фото даму в красной куртке? Вчера в новостях TV3 был сюжет о билетах на Праздник песни, где она со слезами на глазах рассказывала, как сильно хотела попасть на финальный концерт, но билеты были распроданы. Мы с мужем хотим подарить даме два наших билета на генеральную репетицию финального концерта. Если вы узнали женщину на фотографии, пожалуйста, сообщите нам об этом! Или поделитесь и помогите нам найти ее!" - призывает Линда.

Обновление

В невероятно короткие сроки старушка была найдена, и уже в воскресенье ее встретят Линда и Валтерс, чтобы передать ей билеты.

"Дама была в шоке, плакала. Увидимся в воскресенье", - сказала Линда TVNET.