В понедельник билеты на мероприятия Праздника песни и танца, которые не были выкуплены при предыдущем бронировании, поступили в публичную продажу. Продажа проходила очно в Национальном театре, но из-за большого спроса не все получили заветные билеты. Некая пожилая дама даже плакала от безысходности, отстояв очередь. Ну а в соцсетях отзывчивая женщина искала старушку, чтобы подарить ей свои билеты - и нашла!
Старушку, которая до слез расстроилась, что не попадет на Праздник песни, нашли. Теперь ее ждет сюрприз
"У меня в последний раз в жизни Праздник песни и танца, и я не попаду", - в интервью TV3 сказала Эгита, не скрывая слез.
Сюжет растрогал Линду и Валтерса Годе, которые в Facebook распространили просьбу помочь найти старушку, чтобы можно было ей подарить свои билеты.
"Узнаешь на фото даму в красной куртке? Вчера в новостях TV3 был сюжет о билетах на Праздник песни, где она со слезами на глазах рассказывала, как сильно хотела попасть на финальный концерт, но билеты были распроданы. Мы с мужем хотим подарить даме два наших билета на генеральную репетицию финального концерта. Если вы узнали женщину на фотографии, пожалуйста, сообщите нам об этом! Или поделитесь и помогите нам найти ее!" - призывает Линда.
Обновление
В невероятно короткие сроки старушка была найдена, и уже в воскресенье ее встретят Линда и Валтерс, чтобы передать ей билеты.
"Дама была в шоке, плакала. Увидимся в воскресенье", - сказала Линда TVNET.
Видео: Сюжет TV3
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