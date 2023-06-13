Bloomberg: переход боевых действий на территорию России бьет по ее экономике

Падение цен на недвижимость, удар по спросу и спад туризма - лишь некоторые из проблем, с которыми приходится сталкиваться граничащим с Украиной регионам России. До сих пор милитаризация, замена продуктивного производства производством оружия, принудительное импортозамещение и различные серые схемы позволяли смягчать ущерб, вызванный войной.

Происходящее сейчас в приграничных регионах России окажет влияние на российскую экономику в целом, считает российский экономист Bloomberg Econonomics Александр Исаков.

"Эскалация конфликта летом затормозит восстановление российской экономики и это создаст большие препятствия, принимая во внимание, что уверенность потребителей и объем доходов все больше будут падать в приграничных регионах, а также в местах, которые находятся ближе к зоне боевых действий. Тенденции, которые мы видим в Белгородской области, становятся все обширнее", - пояснил Исаков.

Он отметил, что проблемы в приграничных регионах могут ограничить экономический рост России до 0,8% от ВВП.

В граничащих с Украиной регионах живет примерно десятая часть жителей России. Обстрелы и диверсии затронули Брянскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и Краснодарскую области, однако хуже всего ситуация в Белгородской области, которая регулярно подвергается ударам и атакам российских боевиков, воюющих на стороне Украины. Так, например, в Шебекинской области эвакуировано более 6000 жителей. В самом Шебекино живет порядка 40 000 человек.

Экономист Oxford Economics Татьяна Орлова указывает, что распространение боевых действия в Белгородской, Курской и Брянской областях может снизить потребительский спрос на 1,7%. Война остановила и туризм в Крыму. Впрочем, частично это компенсируется ростом спроса в Сочи.

Кроме того, война негативно повлияла на рынок недвижимости в Белгородской и Курской областях. Там цены начали довольно резкое падение, однако спроса не хватает.