Проститутки, дружба с Путиным, создатель великого "Милана". Каким был Берлускони?

Владимир Путин и Сильвио Берлускони за ужином в Завидово в 2003 году Фото: Reuters/ScanPix

Берлускони неоднократно рассыпался в комплиментах в адрес Путина и называл его "лучшим политиком на международной арене". "Иметь такого президента для России - это настоящая удача", - говорил экс-премьер Италии.

Президент России, в свою очередь, отмазывал итальянца от секс-скандала и связей с несовершеннолетней проституткой: "Берлускони сейчас судят за то, что он живёт с женщинами, а если бы он был гомосексуалистом - его бы пальцем никто не тронул".

Итальянский политик вплоть до самой смерти поддерживал президента РФ практически во всех его решениях. В 2015 году он стал одним из немногих западных политиков, поддержавших аннексию Крыма, и даже приехал в Севастополь, где выпил с Путиным бутылку коллекционного вина Jerez de la Frontera урожая 1775 года.

Из-за этого украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора НПАО "Массандра" Янины Павленко, которая самовольно открыла 240-летнюю бутылку, которая оценивается в 150 тысяч долларов.

Ни захват полуострова Россией, ни её причастность к войне в Донбассе итальянский политик не осудил. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он заявил, что Путин "попал в сложную ситуацию", и обвинил Владимира Зеленского в провоцировании России: "Ему достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса, и [войны] бы не произошло".

В Киеве слова Берлускони назвали "попыткой поцеловать окровавленные по локти руки Путина".

Берлускони был политиком, который не стеснялся практически ничего. Его ловили на лжи, подозревали в связях с мафией и сексе с несовершеннолетней, он устраивал секс-вечеринки, некорректно высказывался в адрес мусульман и геев и не чурался дружить с диктаторами.

Всё это принесло Берлускони сомнительную славу и множество недоброжелателей, но это и стало секретом его политического успеха.