12 июня на 87-м году жизни скончался бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Можно по-разному относиться к его политической карьере, но в гигантской харизме политику отказать было бы глупо. Автозагар, молодые (иногда даже слишком) девушки, поездки в оккупированный Крым и страсть к деньгам и футболу. Таким его запомнит мир.
В последние месяцы Берлускони боролся с тяжёлой болезнью - лейкемией, у него наблюдались проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами. В нынешнем году политик четыре раза попадал в больницу - последняя госпитализация оказалась для него фатальной.
Жёны, секс-вечеринки и проститутки
Берлускони боготворил женщин и притягивал их своей самоуверенностью и страстью.
"На вопрос, хотят ли женщины заняться со мной сексом, 30% отвечает "Да!", а 70% говорят - "Что, опять?", - шутил Берлускони.
Итальянский политик был женат дважды - на Карле Эльвире Делль'Ольо (1965-1980), которая родила ему двоих детей, а также на актрисе Веронике Ларио (1990-2014), подарившей политику сына и двух дочерей. После Сильвио жил в гражданском браке с моделью Франческой Паскале и соратницей по партии Мартой Фашиной.
Несмотря на узы брака, Берлускони неоднократно становился центральной фигурой в секс-скандалах. Алан Фридман в своей книге "Берлускони", ссылаясь на итальянскую прессу и свидетелей, писал о причудливых сексуальных фантазиях политика, получавших воплощение на вечеринках "бунга-бунга", которые он якобы устраивал на своей вилле рядом с Миланом.
Берлускони платил молодым женщинам за танцы на пилоне и стриптиз. В СМИ попали детали, что Берлускони имел сексуальные отношения с марокканской танцовщицей Каримой Эль Махруг, известной как Руби, которой на тот момент было 17 лет, в обмен на деньги и ювелирные украшения. Дело дошло до суда, где Берлускони утверждал, что понятия не имел, сколько ей лет - мол, девушка представилась 24-летней, да и интима с ней у него не было.
"Дело Руби" сошло с рук знаменитому итальянцу. В 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы и пожизненному запрету занимать государственные должности в связи с обвинением в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Однако апелляционный суд оправдал его, а позднее с него были сняты и обвинения в подкупе свидетелей, связанные с вечеринками "бунга-бунга".
Футбол - одна из главных страстей Берлускони
В 1986 году он совершил, пожалуй, самую важную сделку в своей жизни. Заплатив 40 миллионов итальянских лир, Берлускони приобрёл аутсайдера чемпионата Италии "Милан" и заодно спас его от банкротства.
Совсем скоро неоднозначная покупка начала приносить плоды и делать Берлускони самым богатым человеком в Италии. "Милан" в конце 80-х стал топ-клубом, в который влюбились миллионы болельщиков по всему миру. Именно в "Милане" свои "Золотые мячи" выиграли Рууд Гуллит (1987), Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), Джордж Веа (1995), Андрей Шевченко (2004) и Кака (2007).
В 2005 году с состоянием в 12 млрд долларов Берлускони занял 25-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.
За 30 лет правления Берлускони миланский клуб выиграл пять розыгрышей Кубка/Лиги чемпионов, восемь чемпионатов Италии, пять Суперкубков Европы, пять Кубков и семь Суперкубков Италии.
В 2016 году он продал клуб китайско-американскому холдингу Rossoneri Sport Investment Lux за 740 млн евро, а два года спустя за 3 млн евро приобрёл клуб Серии C "Монца", который в 2022 году сумел подняться в Серию А.
Берлускони придумал эпатажный способ мотивации для игроков своей команды - он пообещал им в случае победы над топ-клубом Серии А привезти к раздевалке автобус с проститутками. В январе "Монца" сумела победить "Ювентус" (2:0), а вот выполнил ли своё обещание Берлускони - остаётся только догадываться.
Дружба с Путиным
"В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внёс поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей", - заявил Путин после смерти политика.
Путин и Берлускони познакомились в июле 2001 года на саммите G8 в Генуе. Как вспоминал многолетний помощник итальянского политика Валентино Валентини, они сразу прониклись симпатией друг к другу.
Уже в апреле 2002 года Путин принял итальянского коллегу в сочинской резиденции "Бочаров ручей" - прогулялся вместе с ним по набережной и провёл в Музей русского чая. За первые 19 месяцев личного общения Берлускони и Путин совершили друг к другу 8 официальных и рабочих визитов, не считая неформальных встреч.
Берлускони неоднократно рассыпался в комплиментах в адрес Путина и называл его "лучшим политиком на международной арене". "Иметь такого президента для России - это настоящая удача", - говорил экс-премьер Италии.
Президент России, в свою очередь, отмазывал итальянца от секс-скандала и связей с несовершеннолетней проституткой: "Берлускони сейчас судят за то, что он живёт с женщинами, а если бы он был гомосексуалистом - его бы пальцем никто не тронул".
Итальянский политик вплоть до самой смерти поддерживал президента РФ практически во всех его решениях. В 2015 году он стал одним из немногих западных политиков, поддержавших аннексию Крыма, и даже приехал в Севастополь, где выпил с Путиным бутылку коллекционного вина Jerez de la Frontera урожая 1775 года.
Из-за этого украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора НПАО "Массандра" Янины Павленко, которая самовольно открыла 240-летнюю бутылку, которая оценивается в 150 тысяч долларов.
Ни захват полуострова Россией, ни её причастность к войне в Донбассе итальянский политик не осудил. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он заявил, что Путин "попал в сложную ситуацию", и обвинил Владимира Зеленского в провоцировании России: "Ему достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса, и [войны] бы не произошло".
В Киеве слова Берлускони назвали "попыткой поцеловать окровавленные по локти руки Путина".
Берлускони был политиком, который не стеснялся практически ничего. Его ловили на лжи, подозревали в связях с мафией и сексе с несовершеннолетней, он устраивал секс-вечеринки, некорректно высказывался в адрес мусульман и геев и не чурался дружить с диктаторами.
Всё это принесло Берлускони сомнительную славу и множество недоброжелателей, но это и стало секретом его политического успеха.
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