Ракетный удар по Кривому Рогу, число погибших растет. Что известно на данный момент

"Зачем, никак не могу понять, зачем противник бьет по жилым кварталам. Ради чего? Зачем? В чем смысл? [Бьют] явно по гуманитарным объектам. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого - нулевой", - сказал Путин, общаясь в Кремле с лауреатами государственных премий (цитата по "Интерфаксу").

Утром Россия совершила повторную атаку со стороны Каспийского моря тремя Ту-95МС. По предварительным данным, в Украину долетела только одна крылатая ракета, которую сбили, сообщили украинские воздушные силы. По их данным, в ходе ночной атаки Россия также выпустила ракеты с Ту-95МС в Каспийском море. О воздушных атаках также сообщали ночью власти Киева и Харькова. Все ракеты над столицей Украины сбили силы противовоздушной обороны, заявили власти.

Удар "Шахедами" зафиксировали в Харькове. "Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, без пострадавших", - сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе пострадали склад и коммунальное предприятие.

Минобооны России днем заявило, что ночью ВКС России нанесли "групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ", а также складу боеприпасов и "вооружения иностранного производства". Там утверждают, что "все назначенные объекты поражены".

Минобороны не назвало Кривой Рог целью ударов и не прокомментировало сообщения о гибели мирных жителей.

С начала мая Россия продолжает интенсивные ночные обстрелы Украины ракетами и дронами. Во время одной из последних атак по городу Днепр погиб двухлетний ребенок.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: