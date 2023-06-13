Видео ⟩ Несовершеннолетний в Резекне на скорости 170 км/ч пытался сбежать от полиции

Вчера, 12 июня, должностные лица Отдела реагирования Управления Латгальского региона, получив информацию о подозрительном транспортном средстве, за рулем которого сидел, возможно, несовершеннолетний юноша, и заметив его в Резекненском крае, на автомобильной дороге А12, указал водителю, чтобы он остановился. Транспортное средство было остановлено, полицейский направился к машине и предложил открыть дверь, а водитель начал побег. В свою очередь, Государственная полиция с включенными маячками и сиреной незамедлительно начала погоню, чтобы остановить преступника.

Во время побега водитель нарушил несколько правил дорожного движения, которые связаны с опасностью дорожному движению и созданием опасных ситуаций, что проявилось как агрессивная езда и неподчинение законным требованиям о приостановлении автомашины.

Водитель транспортного средства продолжил побег, игнорируя сигналы светофора, и во время побега водитель автомобиля многократно превысил разрешенную скорость движения.

Молодой человек в Резекненском крае, перемещаясь по направлению к Резекне, понесся со скоростью 170 км/ч, таким образом превышая разрешенную скорость движения на 120 км/ч.

Следует отметить, что по совпадению в это время вертолет Государственной пограничной охраны совершал запланированный тренировочный полет над Резекне, и заметил экипажи Государственной полиции, которые проводят погоню с включенными маячками, участвовали в ситуации, наблюдая с воздуха.

Около 1:00 в городе Резекне упомянутое транспортное средство въехало на место ремонтных работ, где продолжать побег было невозможно. Подъехав к машине, сотрудники полиции констатировали, что за рулем Hyundai находился молодой человек 2006 года рождения. Во время проверки констатировано, что водитель не имеет прав на управление транспортным средством.

Несовершеннолетний водитель уже попадал в поле зрения полиции.