Видео ⟩ Несовершеннолетний в Резекне на скорости 170 км/ч пытался сбежать от полиции

13 июня после полуночи должностные лица Управления Латгальского региона Государственной полиции, получив информацию о подозрительном транспортном средстве Hyundai, отправились его остановить, но водитель, не подчиняясь требованию полицейских остановить транспортное средство, начал побег. Человек во время побега дополнительно совершил 24 административных нарушения, пока не въехал в место ремонтных работ, где продолжать побег было невозможно. Как выяснилось позже, за рулем сидел несовершеннолетний юноша и в машине находились еще два его друга, сообщила Государственная полиция.
Вчера, 12 июня, должностные лица Отдела реагирования Управления Латгальского региона, получив информацию о подозрительном транспортном средстве, за рулем которого сидел, возможно, несовершеннолетний юноша, и заметив его в Резекненском крае, на автомобильной дороге А12, указал водителю, чтобы он остановился. Транспортное средство было остановлено, полицейский направился к машине и предложил открыть дверь, а водитель начал побег. В свою очередь, Государственная полиция с включенными маячками и сиреной незамедлительно начала погоню, чтобы остановить преступника.
Во время побега водитель нарушил несколько правил дорожного движения, которые связаны с опасностью дорожному движению и созданием опасных ситуаций, что проявилось как агрессивная езда и неподчинение законным требованиям о приостановлении автомашины.
Водитель транспортного средства продолжил побег, игнорируя сигналы светофора, и во время побега водитель автомобиля многократно превысил разрешенную скорость движения.
Молодой человек в Резекненском крае, перемещаясь по направлению к Резекне, понесся со скоростью 170 км/ч, таким образом превышая разрешенную скорость движения на 120 км/ч.
Следует отметить, что по совпадению в это время вертолет Государственной пограничной охраны совершал запланированный тренировочный полет над Резекне, и заметил экипажи Государственной полиции, которые проводят погоню с включенными маячками, участвовали в ситуации, наблюдая с воздуха.
Около 1:00 в городе Резекне упомянутое транспортное средство въехало на место ремонтных работ, где продолжать побег было невозможно. Подъехав к машине, сотрудники полиции констатировали, что за рулем Hyundai находился молодой человек 2006 года рождения. Во время проверки констатировано, что водитель не имеет прав на управление транспортным средством.
Несовершеннолетний водитель уже попадал в поле зрения полиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!