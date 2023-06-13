Главное за 13 июня ⟩ Правила электросамокатов, взрыв дома в Скулте, Петравича не справилась с "Прожаркой"

Новости Латвии:

Поправками к Закону о дорожном движении и правилам дорожного движения планируют сделать регистрацию электросамокатов обязательной, а ездить на них можно будет только с 14 лет, при наличии прав на управление велосипедом или мопедом и шлема на голове, сообщил журналистам во вторник министр сообщения Янис Витенбергс.

В Скулте Марупского края в результате взрыва в доме пострадал один человек, еще 23 были эвакуированы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В народе и Сейме говорят, что депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") в этом году не выдержала "прожарки" на фестивале Lampa. Все закончилось скандалом, обещано заявление в полицию - для Петравичи "прожарка" была слишком горячей! Но и Twitter теперь подливает масла в огонь.