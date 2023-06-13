Вторник, 13 июня, был богат на новости Латвии: тут и новые правила пользования электросамокатами, и погоня с участием вертолета в Резекне, и отзвуки прошедшего фестиваля LAMPA, и следы Леона Русиньша, которого продолжают искать. Об этих новостях, а также главных мировых событиях, читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Главное за 13 июня ⟩ Правила электросамокатов, взрыв дома в Скулте, Петравича не справилась с "Прожаркой"
Новости Латвии:
Поправками к Закону о дорожном движении и правилам дорожного движения планируют сделать регистрацию электросамокатов обязательной, а ездить на них можно будет только с 14 лет, при наличии прав на управление велосипедом или мопедом и шлема на голове, сообщил журналистам во вторник министр сообщения Янис Витенбергс.
В Скулте Марупского края в результате взрыва в доме пострадал один человек, еще 23 были эвакуированы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В народе и Сейме говорят, что депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") в этом году не выдержала "прожарки" на фестивале Lampa. Все закончилось скандалом, обещано заявление в полицию - для Петравичи "прожарка" была слишком горячей! Но и Twitter теперь подливает масла в огонь.
В понедельник билеты на мероприятия Праздника песни и танца, которые не были выкуплены при предыдущем бронировании, поступили в публичную продажу. Продажа проходила очно в Национальном театре, но из-за большого спроса не все получили заветные билеты. Некая пожилая дама даже плакала от безысходности, отстояв очередь. Ну а в соцсетях отзывчивая женщина искала старушку, чтобы подарить ей свои билеты - и нашла!
13 июня после полуночи должностные лица Латгальского регионального управления Государственной полиции, получив информацию о подозрительном транспортном средстве Hyundai, отправились за ним, но водитель, не подчинившись требованию полицейских остановить транспортное средство, начал бегство. Пытаясь скрыться, он дополнительно совершил 24 административных нарушения, пока не въехал в место ремонтных работ, где продолжать побег было невозможно. Как выяснилось позже, за рулем находился несовершеннолетний юноша и в машине были еще два его друга, сообщила Государственная полиция.
Государственная полиция завершила расследование уголовного дела, в ходе которого благодаря быстрому и профессиональному реагированию правоохранителей сотрудники 1-го отдела Главного управления криминальной полиции по борьбе с организованной преступностью и тяжкими и серийными преступлениями Государственной полиции предотвратили заказное убийство бизнесмена.
В связи с нападением на пассажиров трамвая 10-го маршрута, совершенным 23 мая в 18:00, муниципальная полиция Риги просит помощи в выяснении личности мужчины с фотографий.
Мать четырех детей из Елгавы недоумевает, почему ее хотят наказать за оставление детей без присмотра. Она считает, что произошла невинная ситуация, тогда как у стражей порядка - другая версия происшедшего, сообщает передача Bez tabu.
Государственная полиция прекратила поиски объявленной без вести пропавшей Ренате Гудовской - девушка вернулась домой, поэтому в дальнейших поисках нет необходимости.
За рубежом:
В ночь на 13 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. В Кривом Роге в Днепропетровской области произошло попадание в пятиэтажный жилой дом и предприятие. Власти сообщают о погибших и раненых. Россия почти ежедневно наносит подобные удары по Украине, в том числе по Киеву.
После того, как посетители пляжа недалеко от египетского курорта поймали акулу, разорвавшую российского туриста, в ее желудке были найдены части тела молодого человека, сообщает New York post.
Аргентинская звезда футбола Лионель Месси вместе с командой отправился в Китай, однако в аэропорту попал в неприятности.
В Финляндии появился солнечный окунь, который кусает людей, защищая место откладывания икры, пишет Rus.Postimees.
Рыбак в Гудзоне в штате Нью-Йорк выловил довольно странное и даже страшное создание, наделенное ртом, достойным чудищ из фантастических фильмов.
Интересное чтиво:
Пока убийца Русиньш не будет найден, в Екабпилсе будут витать слухи. Якобы его видели в магазине в волости Салас, якобы в Екабпилсе закупался... 27 мая в волости Салас с концертом выступил Лацрис Рейникс. Атмосфера была слегла напряжена, говорит певец. Люди говорили: в волости видели убийцу Русиньша.
В понедельник, 12 июня, в Верманском саду была представлена программа предстоящих летних мероприятий в Риге. Смотрите, куда сходить и чем заняться этим летом в столице!
Латвию на турнире Beach Pro Tour Challenge Jūrmala будут представлять три женские команды. Давайте познакомимся с девушками поближе.
Украинское наступление пока дает обеим сторонам поводы как для пессимизма, так и оптимизма. Российская пресса и блогеры распространяют кадры разбитой украинской бронетехники, Украина сообщает об освобождении своих территорий и населенных пунктов. Однако решительное сражение летней кампании 2023 года только началось.
Это необычайная наглость, отозвался руководитель Вильяндиского отделения полиции Эстонии о краже, произошедшую в Вийратси в ночь на субботу, 10 июня, когда вор проник в комнату через открытую дверь террасы и вынес из спальни золотые украшения, в то время как хозяйка дома там спала, пишут Rus.Postimees.
Немецкие СМИ сообщают, что сразу несколько женщин обвинили фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Речь идет о вечеринках после концертов. Как пишет немецкое издание Bild, ключевой фигурой обвинений является 35-летняя россиянка Алена Макеева, называвшая себя в Instagram "кастинг-директором" группы.
45-летний мужчина ежегодно тратит 2 миллиона долларов, пытаясь оставаться вечно молодым. Он заявил, что "не планирует умирать", сообщают зарубежные СМИ.
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