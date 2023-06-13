Видео ⟩ В Саласпилсе на шоссе горела машина с цистерной военного топлива

В 15:22 был получен вызов на улицу Звиедру в Саласпилсе, где на трейлере тягача зажглось транспортное средство для перевозки горючего, агентство LETA проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Пожарные вокруг ближайших колодцев канализации создавали обвалы, чтобы предотвратить попадание жидкости в колодцы, возникшую в результате тушения.

Учитывая, что большое количество зрителей препятствовало работе пожарных на месте происшествия и угрожают себе, было ограничено место происшествия в радиусе нескольких десятков метров.

VUGD призывает заинтересованных лиц не собираться на месте происшествия, чтобы не угрожать себе и не препятствовать работе спасателей, а жителям окрестных домов закрыть окна.

Пресс-представитель командующего Национальными вооруженными силами Сандра Брале сообщила агентству LETA, что техника после военных учений была транспортирована из Финляндии в Литву через Латвию.

В Государственной полиции агентству LETA сказали, что в настоящее время заблокировано движение на обоих направлениях Даугавпилсского шоссе на участке от ул. Энергетикас до ул. Ригас. Полиция призывает водителей выбирать другие пути.

В происшествии пострадавших нет.