Видео ⟩ В Саласпилсе на шоссе горела машина с цистерной военного топлива

В Саласпилсе на трейлере тягача загорелся перевозчик топлива союзников и в настоящее время блокирует движение на Даугавпилсском шоссе.
В 15:22 был получен вызов на улицу Звиедру в Саласпилсе, где на трейлере тягача зажглось транспортное средство для перевозки горючего, агентство LETA проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Пожарные вокруг ближайших колодцев канализации создавали обвалы, чтобы предотвратить попадание жидкости в колодцы, возникшую в результате тушения.
Учитывая, что большое количество зрителей препятствовало работе пожарных на месте происшествия и угрожают себе, было ограничено место происшествия в радиусе нескольких десятков метров.
VUGD призывает заинтересованных лиц не собираться на месте происшествия, чтобы не угрожать себе и не препятствовать работе спасателей, а жителям окрестных домов закрыть окна.
Пресс-представитель командующего Национальными вооруженными силами Сандра Брале сообщила агентству LETA, что техника после военных учений была транспортирована из Финляндии в Литву через Латвию.
В Государственной полиции агентству LETA сказали, что в настоящее время заблокировано движение на обоих направлениях Даугавпилсского шоссе на участке от ул. Энергетикас до ул. Ригас. Полиция призывает водителей выбирать другие пути.
В происшествии пострадавших нет.
VUGD сообщила агентству LETA, что в 18:18. горение было ограничено, но работа на месте происшествия продолжается. Пожарные потушили пламя и, пока топливо продолжало гореть внутри цистерны, охлаждали цистерну водой.
Общая площадь горения составила 70 квадратных метров. Цистерна была закрыта, и утечка топлива из нее не состоялась, сообщает VUGD.
🇱🇻 Pēc šī aculiecinieka video var izvirzīt versiju, ka sākumā sāka degt kravas auto piekabes bremzes, bet pēc tam liesmas pārmetās uz militāro degvielas vedēju.— BreakingLV (@breakinglv) June 13, 2023
🎥 Andrejs Tkačenko#Salaspils #Latvija pic.twitter.com/L48dCuo4Jd
🇱🇻 Salaspilī aizdegās militārais degvielas vedējs, kurš tika pārvadāts kravas mašīnas piekabē. Aculiecinieki dzirdējuši divus sprādzienus (to iemesli var būt dažādi, pagaidām nav nekādas informācijas par to).— BreakingLV (@breakinglv) June 13, 2023
📸 Mārtiņš#Salaspils #Latvija pic.twitter.com/WKyzmsmxmq
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